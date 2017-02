Jesús Molina: "Hay que seguir trabajando y aprender de estos errores"

(Foto: Don Tachón)

Sin tiempo para lamentaciones, tras perder el invicto en el Clausura 2017, Rayados se prepara para la doble actividad de esta semana, tanto en la Copa MX como en la Liga. Este lunes, el mediocampista mexicano, Jesús Molina, habló en conferencia de prensa sobre el presente de la institución albiazul.

“La intención era seguir invictos, obviamente que era la mentalidad de todo lo equipo. Nos enfrentamos a un gran rival (Xolos), en una cancha complicada, sinceramente se nos complicó más de lo que pensábamos. Hay que seguir trabajando y aprender de estos errores”.

“Se conjugaron varias cosas, yo creo que este partido no nos salió nada, no supimos adaptarnos a las circunstancias, simplemente no salimos en nuestro día. Las pocas que tuvimos no supimos aprovecharlas y se da esto, una derrota, creo yo a tiempo para poder corregir, trabajar sobre esos errores”.

Molina consideró que no hay motivo de alarmas en Monterrey y ahora confía en que podrán tener dividendos positivos tanto en la Copa ante FC Juarez, como contra Querétaro, al cual refirió que se encuentra en un buen momento.

Desgraciadamente, este pasado sábado falleció, Carlos Miloc, un emblema del futbol mexicano, en específico de Tigres y Morelia. Jesús comentó sobre la lamentable perdida de una leyenda: “Una gran persona, le voy a estar agradecido toda la vida porque el tiempo que estuve en Tigres, me tocó que él estuviera en los entrenamientos, recibí muchos consejos de su parte”.

Además compartió que fue el propio ‘Tanque’, la primera persona en darle a conocer sobre su primera convocatoria a la Selección Mexicana. Molina terminó por extender sus condolencias y pésame a la familia de Don Carlos.

Monterrey ya está calificado a la siguiente fase del torneo copero, por lo cual habrá un equipo totalmente alternativo este martes, en la cancha del Estadio BBVA.