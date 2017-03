Monterrey se aferra a la zona de clasificación y derrota a Querétaro en casa

Google Plus

ÁRBITRO: LEÓN VICENTE BARAJAS ANZURES AMONESTACIONES: 36' E. JUÁREZ. 42' E. VILLA. 43' C. SÁNCHEZ. 55' BORNSTEIN 60 BORNSTEIN' 85' MONTES. EXPULSIONES: 60 BORNSTEIN

La jornada sabatina de la Liga MX continuaba, dentro del menú sabatino los Gallos blancos del Querétaro dirigidos por Jaime Lozano realizaban su visita al Estadio BBVA con la inercia positiva luego de haber vencido a Pumas, por el otro lado teníamos a un Rayados de Monterrey que venía herido por haber perdido el invicto frente a los Xolos de Tijuana.

Las acciones iniciaron en la sultana del Norte, los dirigidos por Antonio Mohamed salieron con la intención de hacer sufrir a los gallos desde el inicio y así fue, al minuto 4’ tras un tiro de esquina cobrado por Dorlan Pabón, Edwin Cardona saco un disparo potente y cruzado que termino venciendo a Volpi, con eso Monterrey se iba adelante muy temprano en el partido.

El partido continúo y ambos equipos seguían proponiendo el partido en busca de los tres puntos, en ambos lados se podían ver la misma intensidad de juego pero que al final no se podían consolidar, fue hasta el final de la primera mitad cuando el juego entro en polémica. Primero se vio algo que no es muy común dentro del futbol mexicano, Thiago Volpi había ido al área rival a cobrar un tiro libre y al final termino provocando una supuesta mano dentro del área, el árbitro pito el penal con todo y las reclamaciones de los jugadores de Monterrey, Villa no perdono y emparejo el asunto.

Momentos después, durante el agregado de la primera mitad, Funes Mori saco un fuerte disparo que termino atajando el arquero de los gallo, la polémica se dio cuando al momento de atajar ese disparo, Carlos Sánchez pudo observar que el balón había entrado y que el árbitro asistente no lo había marcado como gol, tras esto las acciones terminaron muy calientes entre ambas escuadras.

Durante la segunda mitad el partido cambio totalmente, a los pocos minutos tras acumular doble tarjeta amarilla, Bornstein se fue expulsado y dejo a su equipo con un hombre menos, Monterrey aprovecho esto y tras un desvió, Dorlan marco el segundo de la noche para volver a darle la ventaja a su equipo.

Tras el gol de Pabón, el equipo se sintió más libre y domino totalmente el partido, tras esto Efraín Juárez marco el tercero de la noche en un tiro de esquina, el partido parecía sentenciado y con esto Antonio Mohamed decidió mandar al campo a Jonathan Cristaldo, quien debitaba en la Liga con el equipo de Monterrey, el jugador quien ha tenido muy pocas oportunidades dentro del plantel supo aprovechar su oportunidad y tras un centro de Ortiz clavo el cuarto de la noche.

Lo que pudo ser un partido marcado por el arbitraje término siendo un partido redondo para Monterrey, con este resultado el equipo de la pandilla se sigue afianzando a la zona de clasificación.