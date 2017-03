Antonio Mohamed: "Fuimos superiores en todo el partido"

Google Plus

(Foto: ESTO)

Después de la goleada frente al Querétaro, el técnico de Monterrey, Antonio Mohamed se mostró tranquilo por el partido que hizo su equipo, y restó importancia a la polémica arbitral que se generó al anularle un gol legítimo a Funes Mori.

"Fuimos superiores en todo el partido. Hubo un lapso en el que el rival manejó la pelota, pero las opciones no las generaron; no tuvieron prácticamente ninguna opción de tiro a gol. No jugamos bien el primer tiempo, pero en el segundo mejoramos la intensidad, nos dedicamos a jugar y ahí el equipo tuvo un cambio radical en la mentalidad y pudimos lograr los goles", expresó 'el turco' en la rueda de prensa posterior al partido.

Respecto al arbitraje del silbante León Barajas, Mohamed dijo que es es algo que se suele dar en todo el mundo en cualquier torneo de futbol, y que hay que aprender a lidiar con eso.

"El error arbitral es parte del juego, cuando toca a favor o cuando toca en contra. Lo que me molesta a mí es que tuvimos cuatro amonestados y no dimos ninguna patada. Pasa en las grandes ligas y en los Mundiales, es un juego y hay que buscar mantener la calma en gastar energía en cuestiones que no dependen de uno".

Al ser cuestionado sobre la participación en los goles de jugadores que no anotan con regularidad como Efraín Juarez, o Cristaldo, quien a penas hizo su debut en liga en este partido, Antonio respondió que lo relevante es la victoria y la forma en que lo consiguieron.

"Lo importante es el funcionamiento del equipo, la competencia interna y que nos pudimos reponer de la derrota del viernes pasado que no jugamos nada bien. Esto me deja tranquilo y ahora toca descansar para el martes que hay partido de Copa".

Finalmente negó que las sustituciones de Molina y Sánchez hayan sido porque ambos estaban amonestados, sino que los dos necesitaban descanso de cara al duelo de octavos de final de Copa MX del próximo martes frente a Mineros de Zacatecas.

"No pensé en las tarjetas (para realizar los cambios). Un jugador tiene que saber manejarse con una tarjeta amarilla y saber entender el juego", concluyó el timonel regio.