Previa Monterrey vs Mineros de Zacatecas: Momento de dar el golpe de autoridad

Foto: VAVEL México

Llegaron las rondas de KO de la Copa Corona Mx y con ello los equipos que lograron avanzar de la fase de grupos tendrán solamente 90 minutos para demostrar quién es el mejor equipo dentro de la cancha, en caso de empate, los penales definirán quien sigue con el sueño de ser campeón y quien regresará con las manos vacías.

Dentro de estos encuentros el líder de la competencia, Rayados de Monterrey recibirá a uno de los tres equipos del Ascenso Mx que pudo avanzar a la siguiente ronda, los Regiomontanos parten como favoritos por el torneo que han venido realizando, mientras que el equipo de Mineros se muestran como las victimas pero dentro de esta clase de partidos, las sorpresas están a la orden del día.

A buscar la siguiente ronda y mantener el invicto.

Los pupilos de Antonio Mohamed, quienes terminaron la primera fase como el mejor equipo, con un inicio perfecto y uno de los equipos que aún se mantiene invicto, deberán salir ante su gente como el rival a vencer, con una de las mejores plantillas del certamen y con la experiencia de su entrenador, el equipo de la ‘Pandilla’ no puede quedar eliminado.

Tras el fracaso que representó haber quedado eliminado en la Concachampions, el no quedar campeón dentro de este certamen no significaría otra cosa que no fuera la palabra fracaso, el tiempo se le acaba a Mohamed y la única forma de poder mantenerse al frente de la dirección técnica del equipo Rayado es con la obtención de títulos.

A dar la campanada en nombre del Ascenso.

Si bien es cierto que el equipo de Mineros no es el favorito para este encuentro y que su situación parece ser principalmente la de la víctima debido a que fue el último equipo en clasificar, no sería muy prudente darlos por muertos, en un encuentro a partido único cualquier cosa puede pasar.

Mineros que es uno de los tres últimos representantes del Ascenso tiene el deber de demostrar que los partidos contra los equipos de la división plata no deberían porque demeritarse, además de que significaría una revancha por lo acontecido en la edición pasada en donde el equipo Zacatecano quedo eliminado en la misma ronda de Octavos a manos de Cruz Azul.

Jugadores a Seguir.

Edwin Cardona:

El colombiano empezó como titular en este certamen en busca de recuperar el protagonismo perdido, volver a mostrar el nivel que alguna vez le vimos, durante el certamen, Cardona se ha vuelto un jugador trascendente y que con una simple jugada te puede resolver un partido, sin duda Monterrey necesitara de su calidad futbolística.

Noé Maya:

El capitán de la escuadra Zacatecana, deberá enfocarse totalmente en guiar a su equipo a la victoria, su liderazgo guiara al equipo en busca de la victoria, además de que con su enorme calidad futbolística puede marcar la diferencia dentro del encuentro.