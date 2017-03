Jesus Molina: "Nos aplicamos, no podíamos dar ventajas"

Google Plus

(Foto: Superlíder)

Pasan los partidos y Jesús Molina sigue consolidándose en la titularidad de la escuadra de Rayados. El conjunto albiazul avanzó a los Cuartos de Final de la Copa MX, tras imponerse 4-0 a Mineros de Zacatecas en la cancha del Estadio BBVA.

El medio de contención mexicano opinó al respecto en zona mixta: “Un partido complicado, sabíamos que no iba a ser nada fácil, Mineros en el Ascenso venía haciendo las cosas bien. Nos aplicamos, no podíamos dar ventajas, no nos podíamos relajar y gracias a Dios se dio un resultado contundente”.

“La ilusión siempre va a estar, en cada inicio de torneo. Vengo con esa intención de poder levantar un título y bueno estamos por el camino correcto” dijo Molina luego de que dieron un paso importante en el torneo copero.

“No hay momento para relajarnos, el grupo está comprometido, hay mucha competencia interna y creo que eso nos viene muy bien”.

El próximo sinodal del ‘La Pandilla’ en la Liga, se trata nada más y nada menos que Santos, conjunto en el que el propio Molina ya tuvo un paso en su carrera. Al ser cuestionado si el juego es especial para él, esto comentó: “Sin duda, vengo de ahí, un equipo que me dio la oportunidad y la continuad a mi carrera y estoy muy agradecido con toda la gente que me brindó su apoyo en ese momento”.

Rayados continuará su preparación este miércoles de cara al cotejo ante los Guerreros, el cual será este próximo domingo en punto de las 17:00hrs en la cancha del TSM.