Jonatan Cristaldo: "Ojalá me pueda quedar aquí muchos años"

Luego de finalmente debutar en el Clausura 2017 con Rayados y además con el plus de un gol, el delantero, Jonatan Cristaldo, habló ante los medios este jueves, de cara a lo que es el atractivo cotejo ante Santos, en el marco de la décima fecha del certamen.

“Creo que volví nuevamente a las canchas que es el lugar donde estoy muy feliz, de ahora en adelante espero que todo siga así. Creo que debutar y con gol, con un buen partido del equipo, es fundamental para mí, ojalá podamos encaminar una buena racha”.

Jonatan argumentó que no sintió presión alguna por las semanas que estuvo ausente por lesión y consideró que son rachas que se presentan dentro del balompié, mismas que hay que enfrentar.

El colombiano Dorlan Pabón ha sido reportado como lesionado dentro del conjunto de Monterrey y sobre dicha circunstancia, Cristaldo refirió: “Es un jugador fundamental para nosotros, marca mucha diferencia pero ahí tenemos que estar todos los delanteros para demostrar que también tenemos muchas ganas y queremos sumar al equipo. Estando bien todos los jugadores, el que decide es el técnico”.

“Estoy muy bien aquí, desde el primer día que llegué a Rayados, me hicieron sentir todos bien, la verdad que eso lo viví en pocos lados donde he jugado y me siento muy cómodo. Ojalá me pueda quedar aquí muchos años pero nunca sabemos que puede llegar a pasar”.

Finalmente el ex de Cruz Azul ve como un buen reto su estadía en Monterrey a la cual consideró como una gran institución dentro del futbol mexicano.

‘La Pandilla’ continuará su preparación para enfrentar a los Guerreros este domingo en punto de las 17:00hrs en la cancha del TSM. El duelo cuenta con tintes especiales, puesto que se verán las caras ante un viejo conocido del club albiazul, el arquero, Jonathan Orozco.