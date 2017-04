Previa Monterrey - Chivas: Con todo por la final de Copa MX

Luego de unos intensos duelos de Cuartos de Final de Copa MX, Rayados y Chivas se enfrentan en Semifinales del certamen copero en la ciudad de Monterrey. Ambos equipos sufrieron para clasificar a las semifinales, aunque en el papel lucían como amplios favoritos para encontrarse. Finalmente, la suerte terminó por estar a favor de ambos equipos.

Esta semifinal es el platillo más atractivo para la mitad de semana, sin duda no nos defraudará por la calidad de fútbol que despliegan ambos equipos y por la calidad de los planteles.

Hambre de triunfo

El partido de cuartos de final fue complicado para los norteños, ya que el Puebla le jugó de tú a tú y los hizo sufrir en su propio campo, pero los Rayados a base de calidad salieron avante por un marcador de tres goles a dos.

Rayados, tiene ante sí un gran oportunidad para coronarse como local con la Copa MX. Luego del desastre que significó para la institución y afición perder la final de liga ante Pachuca en el último momento hace menos de un año, la Copa MX sería un buen aliciente y motivante para ir a por todo por la Liga.

Antonio Mohamed quiere hacer historia con Monterrey, por eso un título es vital para ganarse a la afición rayada de una vez por todas.

Por la cuarta final en menos de tres años

Las Chivas de Guadalajara en verdad sufrieron para avanzar a las semifinales, enfrentaron a Bravos de Juárez en un duelo vertiginoso y lleno de emociones. El Guadalajara terminó por imponerse a Juárez por un destello de calidad de Javier López en los últimos instantes del duelo. Chivas venció a Juárez tres a dos.

Los dirigidos por Matías Almeyda quieren llegar a su cuarta final en menos de tres años, ya que de las últimas cuatro finales, las Chivas han estado presentes en tres. Ganar la Copa MX le daría aún más crédito al proyecto de Almeyda con los rojiblancos.

Guadalajara está obligado a vencer a Monterrey, ganar la Copa y buscar con todo la Liga MX. Su historia, afición y directiva se lo exigen al 'Rebaño Sagrado'.

Hombres a seguir

Alan Pulido - El tamaulipeco está teniendo una excelente temporada con la Chivas, registra cuatro goles en Liga MX, aunque en Copa aún no ha marcado ha sido fundamental en la fase final de este torneo. Alan ya mandó un mensaje a Rayados, ya que no olvida su pasado 'tigre': "Tendría un lindo sabor de boca, el poderles marcar allá (Monterrey), un gol importante, más porque no me había tocado jugar en ese estadio y el rival lo amerita".

César Montes - Este semestre ha sido de consolidación para César Montes, quién ya es toda un realidad y una promesa del fútbol mexicano. Su papel en la defensa rayada es más importante de lo que parece, ya que César puede dar pases de más de cuarenta metros, buen juego aéreo y excelentes decisiones en el campo. Montes será fundamental para detener a la veloz delantera rojiblanca.