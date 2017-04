Luis Fuentes: "Tenemos la capacidad para sacar este partido adelante"

Google Plus

(Foto: El Horizonte)

Sin tiempo para lamentaciones, Rayados ya trabaja de cara a lo que será el importante compromiso ante las Chivas, correspondiente a las Semifinales de la Copa MX, a disputarse este miércoles en punto de las 20:30hrs, en la cancha del Estadio BBVA.

El zaguero albiazul, Luis Fuentes, ofreció declaraciones de cara a este enfrentamiento a los tapatíos que dictaminará quién peleará por el título copero.

“Estamos muy bien preparados, muy bien dirigidos y todos comprometidos. Sabemos lo que tenemos que hacer para poder llevarnos ese triunfo y poder pasar a la Final. Va a ser partido bastante complicado vs Chivas, ya los enfrentamos en la Fase Regular, es un equipo que está pasando un buen momento pero nosotros también tenemos la capacidad para sacar este partido adelante, sobretodo porque estamos en casa”.

El tema de la derrota ante el cuadro de las Águilas del América el pasado sábado en territorio capitalino, no pasó desapercibido. Fuentes refirió al respecto: “Esto hace que nos enfoquemos más, sabemos que es un torneo muy complicado en el cuál no puedes regalar nada. La realidad es que no se nos dieron las cosas, dejamos de hacer muchas cosas que veníamos haciendo muy bien dentro del terreno de juego y ahí está el resultado”.

Luis consideró que siempre hay presión dentro de Monterrey pero a su vez comentó que tienen un equipo lleno de calidad y experiencia para poder pelear por los dos torneos que tienen como objetivo conquistar.

“Tenemos la mentalidad puesta en ganar todo lo que nos pongan enfrente, independientemente que sea Chivas u otro equipo, queremos estar en la Final, queremos jugarla y tenemos que ganarle a todos los equipos que nos pongan enfrente. Tenemos que buscar las formas para poder conseguirlo y dar ese paso importante”.

Finalmente Fuentes consideró que es un plus que el encuentro ante los rojiblancos se lleve a cabo en la Sultana del Norte, debido a que contarán con el apoyo de su gente.