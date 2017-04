Antonio Mohamed: "No voy a ser obstáculo, si la gente no me quiere"

(Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México)

Falta de intensidad, así consideró el timonel albiazul, Antonio Mohamed, lo que fue la derrota ante el conjunto de Chivas en la Semifinal de Copa MX 1-2 en el marcador y que significó la eliminación de Rayados en el certamen.

“Es un fracaso, era un objetivo que teníamos. En sí fue un partido disputado, el rival nos superó en intensidad. Dejamos de jugar y un equipo que pretender llegar a una Final, no puede hacer eso”.

El reproche de la afición albiazul no se hizo esperar tanto en el estadio al término del encuentro, como en las redes sociales, muchos de ellos pidiendo ya, la salida del ‘Turco’ como entrenador, a lo que el argentino manifestó: “No voy a ser un obstáculo si la gente no me quiere, no me voy a quedar a fuerza en un club. Quiero quedarme pero tampoco me voy a quedar a la fuerza”, reiteró, aunque después anexó que siguen las pláticas para una renovación de contrato.

“No hay tiempo para lamentarse, mañana hay que arrancar con la cabeza arriba y levantar el ánimo” manifestó el timonel sudamericano puesto que ya el sábado tienen que recibir nuevamente en casa a Chiapas FC, en el marco de la treceava fecha del Clausura 2017.

Finalmente el ‘Turco’ se adjudicó la derrota pero argumentó no ser el único en lo sucedido tras la eliminación y ahora buscarán pelear con todo los partidos que quedan en la Fase Regular, para llegar de la mejor manera a la Liguilla del futbol mexicano.

Rayados sigue sin poder vencer a Chivas en el ‘Gigante de Acero’. En Liga se han presentado una victoria tapatía más un empate, mientras que en la Copa, Guadalajara dio un paso vital para la pelea por el título, mismo que enfrentará ante Monarcas Morelia en tierras tapatías.