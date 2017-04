Un Clásico que no solo es Regio

(Foto: medio tiempo)

Una nueva edición del Clásico Regio esta por disputarse y con ello el deseo de humillar al odiado rival está a la orden del día, esta rivalidad está por festejar su edición número 110, en esta clase de partidos hemos visto desde un descenso, despedidas e inauguraciones de estadios, hasta eliminaciones en liguilla.

La particularidad de este encuentro es que es catalogado como “Clásico” y no como “Derbi”, que es aquel duelo entre equipos de la misma ciudad al igual que su edición Tapatía y Capitalina, este enfrentamiento ha levantado la discusión entre varios aficionados, ya que no se le da la debida importancia que se merece debido a que no se ve involucrado ninguno de los equipos denominados “Grandes”, argumentando que este partido no lo ven fuera de Monterrey.

Esto claramente es falso, con el paso de los años, este partido ha ido aumentando su protección en el país, las buenas rachas que han ido acarreando sus participantes han hecho que los aficionados de otros lugares volteen a ver las emociones que generan, lo peleado que es el encuentro, la calidad de los jugadores que participan en él, desde 1960 cuando se jugó la primera edición oficial y hasta el día de hoy, este partido merece tener el mismo reconocimiento.

Con el buen paso de los equipos Regios en los últimos años, tendremos un gran duelo, ante la necesidad de Monterrey de opacar las últimas grandes temporadas de Tigres, el sabor que le pondrán los jugadores al momento de salir al campo será un toque especial.

110 Ocasiones son las que se han contabilizado en primera división hasta ahora y 117 son las veces que se han jugado de manera oficial, es el duelo más caro del futbol mexicano debido a las plantillas de cada equipo y es el partido más esperado por ambas aficiones ya que se juega más que el orgullo de una ciudad, por eso y más este juego son más que tres puntos.