Antonio Mohamed: "Vamos a enfrentar al mejor Tigres"

Rayados está listo para el Clásico Regio; el conjunto de la Sultana del Norte cerró su preparación para el choque de este sábado ante los Tigres, en la edición 110 del partido que detiene a la entidad norteña por 90 minutos.

El timonel argentino, Antonio Mohamed, fue el único que no dio declaraciones el pasado miércoles en el ‘Día de Medios’, por lo cual lo hizo la tarde de este viernes.

“Es el partido más importante de la Liga dentro del torneo regular, es el Clásico, buscaremos ganarlo para nosotros poder asegurar clasificación. Es el partido del orgullo, se juega más que tres puntos y bueno esperemos estar a la altura, mostrando un equipo agresivo, con actitud y no dar por perdida ninguna pelota, así se tienen que jugar los Clásicos”.

Para el ‘Turco’, Monterrey no ha perdido en el Estadio BBVA ante los felinos y explicó el porqué: “Los dos partidos que hemos jugado en casa los ganamos ¿cómo derrota? El partido que tiene un resultado previo, no puede ser derrota. Desde que empezamos la serie, íbamos ganando. Es un mensaje que no es el correcto, las veces que hemos jugado en nuestra cancha, ganamos”

‘Tony’ espera que no haya ningún incidente pase lo que pase con el resultado, ya que recordó que se han presentado problemas en el ‘Gigante de Acero’, en específico en la zona mixta: “Nosotros cuando perdimos en su casa, aceptamos la derrota”.

La duda de la presencia o no de Guido Pizarro en el conjunto de Tigres, sigue siendo tópico en tierras regias, puesto que el ‘Conde’ se ha convertido en un jugador fundamental para el esquema de Ricardo Ferretti: “Es un jugador muy importante, me parece que de los mejores de la Liga, pero nosotros pensamos en nosotros y que vamos a enfrentar al mejor Tigres. Vamos a pensar en los que están y preparar el partido para poder contrarrestar al rival y poder hacerles daño”.

Finalmente Rayados no dio a conocer su lista de convocados como cada fin de semana y será de último momento cuando el ‘Turco’ decida su once inicial.