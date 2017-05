Previa Monterrey - Monarcas: Matar o morir por la permanencia

Esta última jornada de la fase regular de este Clausura 2017 estará llena de dramatismo y emociones, no solo se definirán a los ocho invitados a la liguilla del futbol mexicano sino también los juegos que definirán el descenso de esta temporada se jugaran a la misma hora, dentro de estos duelos en la cartelera sabatina se encuentra el que se disputará en el BBVA, Rayados de Monterrey quien busca terminar a como dé lugar como líder general recibirá a unos forajidos Monarcas que controlan su propio destino en busca de la salvación.

Por reglamento de la federación, el partido se cambió de horario por la situación en la porcentual de los involucrados en el no descenso, Monarcas no conocerá su futuro hasta que acabe el encuentro en donde está obligado a sacar la victoria si no quiere estar al pendiente de Chiapas quien es su principal rival, en caso de que el equipo purépecha empate o pierda tendría que esperar que los jaguares no sumen ningún punto en su visita al Jalisco si desea permanecer en la primera división.

En el caso de Monterrey, si desea terminar como primero en la clasificación general, tiene la obligación de sacar los tres puntos como local y esperar a que Xolos, quien juega a la misma hora, empate o pierda contra Veracruz solamente así los dirigidos por Mohamed terminarían primeros.

Hora de cerrar en la mejor forma

Después de la terrible exhibición que tuvo el equipo de la ‘Pandilla’ en el Puerto Jarocho, Monterrey tiene que volver a encontrarse con el buen futbol que lo ha tenido en los primeros puestos a lo largo de la temporada si quiere ser considerado como un verdadero candidato por el título.

El equipo Regiomontano tendrá que escudarse en lo que se ha vuelto su fortaleza en este torneo, el Estadio BBVA ha sido para Monterrey en una verdadera tortura para los visitantes, invicto hasta el momento con seis victorias y dos empates, Rayados tiene en sus manos el mejor cierre que pudieran haber deseado.

Momento de mantenerse en pie o despedirse con dignidad

Este partido para Monarcas no solo significa jugarse toda la temporada, tampoco la devaluación de la franquicia, significa toda la historia de un club que paso por varias transformaciones y que es ahora lo que conocemos en este momento, los jugadores tendrán que dar el partido de sus vidas si realmente sienten algo por los colores de la institución a la que representan.

Monarcas visitara la casa de Monterrey con la misión de conseguir a como dé lugar los tres puntos si desea continuar en la primera división, en caso de la escuadra de la monarquía consiga la victoria, podría inclusive clasificar a la liguilla con ciertas combinaciones de resultados, más que tres puntos se juegan en este encuentro.

Jugadores a Seguir

Rogelio Funes Mori: El delantero Argentino deberá salir al campo con la mejor puntería posible, si desea salir con la victoria e iniciar de la mejor manera el camino a la liguilla tiene a obligación de marcar diferencia con el equipo al momento de ir al ataque.

Sebastián Sosa: El portero revelación del torneo se ha ganado su lugar a base de trabajo, esfuerzo y perseverancia, el partido que disputara el sábado lo puede llevar a catapultarlo como el héroe de la salvación, sin duda es momento de que muestre su verdadero potencial.