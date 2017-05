Edwin Cardona: "Para ser Campeón, tenemos que pasar por encima de todos"

Google Plus

(Foto: Multimedios)

Si hay alguien que se quiere mostrar en este Clásico Regio de Liguilla, ese es sin duda, Edwin Cardona. El colombiano dejó en claro que tiene muchas ganas de tener minutos ante los Tigres, dado que en el encuentro de la Fase Regular, no fue titular por decisión técnica de Antonio Mohamed.

“Así como nos tocó Tigres, nos pudo tocar Toluca o Tijuana, para ser Campeón tenemos que pasar por encima de todos, obviamente con respeto. Sabemos que tenemos un partido importante el día miércoles. Hay que pensar en que va a ser difícil porque nadie regala nada en finales, competir de la mejor manera, prepararnos bien y bueno en el futbol nada está escrito”.

Al ser cuestionado si enfrentar a los felinos genera presión o motivación y más por ser en un encuentro de la Fiesta Grande del balompié nacional, Edwin dijo con firmeza: “Motivación, porque es un Clásico, porque estamos en finales. Uno como jugador siempre quiere ganarlo, hay que jugarlo, cerramos en nuestra casa”.

“Tengo muchas ganas de jugarlo, siempre las he tenido. Creo que eso no corre por mí, corre por el cuerpo técnico, ellos son los que mandan y deciden quien juega. Si me toca jugar, obviamente será con la actitud que siempre le demuestro a mis compañeros. Al que le toque ojalá lo haga de lo mejor, acá ganamos todos”.

Finalmente Edwin comentó que respeta las decisiones que tenga su estratega y tendrá que esperar para ver si será titular ya sea el miércoles en el Estadio Universitario o finalmente el próximo sábado en el denominado ‘Gigante de Acero’.

Al término del ‘Día de Medios’, Rayados inició concentración total para enfrentarse al actual Campeón del futbol mexicano. Cabe destacar que apenas hace un año dichos equipos se vieron las caras en la misma instancia.