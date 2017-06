Edwin Cardona: "No tengo en mis planes ir a Pachuca"

Google Plus

(Foto: Mediotiempo)

¿Novela a la vista? Este pasado miércoles en el Draft del futbol mexicano de cara al Apertura 2017, el conjunto de Rayados de Monterrey oficializó la salida en calidad de préstamo del atacante colombiano, Edwin Cardona, a la escuadra de los ‘Tuzos’ del Pachuca.

Sin embargo, la prensa cafetalera tuvo la oportunidad de hablar con el mediocampista que tuvo participación con su Selección en duelo amistoso.

“Respecto a eso muy agradecido porque Pachuca se ha interesado en mi pero hasta el momento en mi familia y en lo personal todavía no tengo en mis planes ir a Pachuca. Obviamente agradecido con ellos porque es un gran club, una gran institución, de prestigio en México pero en mis plantes no está”.

Cardona además agregó lo siguiente en sus palabras: “No he arreglado nada, no tengo ningún acuerdo con nadie”.

Posteriormente Edwin se tomó el tiempo para hablar de lo que fue su accionar en el encuentro ante España donde todo terminó con un vibrante empate 2-2.

“Me siento cómodo también por la izquierda (tácticamente) me siento un poco más libre que por en medio, me siento muy tranquilo y muy cómodo en esa posición. Creo que hemos encontrado el equilibrio, en estos partidos como el de España como contra Ecuador, hemos tenido un planteamiento espectacular”, finalizó.

Siendo así, habrá mucha tela de donde cortar con el caso de Cardona, dado que previo al Régimen de Transferencias ya se había rumorado que dicho elemento tenía contemplado como opciones a las Águilas del América, regresar a su país o finalmente la oportunidad de jugar en el viejo continente.

Rayados tendrá trabajo de playa como parte de su pretemporada en Cancún para después cumplir con una serie de duelos amistosos en donde destaca la visita de la Juventus de Itala a la Sultana del Norte.