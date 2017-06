Contentos Avilés Hurtado y Jorge Benítez de llegar a Monterrey

(Foto: @Rayados / Twitter)

Luego de llegar a la Sultana del Norte y finalmente firmar sus contratos, los nuevos elementos de Rayados, Avilés Hurtado y Jorge Benítez, fueron entrevistados por el propio club de futbol Monterrey, que a través de sus redes oficiales compartieron las palabras de sus refuerzos de cara al Apertura 2017.

“La verdad que muy contento, con ganas de trabajar, de que ya arranque esto para poder dar muchas alegrías y bueno vamos a ir paso a paso” fueron las primeras palabras del atacante colombiano.

Hurtado habló de sus primeras impresiones de la historia que está por contar con Rayados: “Me sorprendió los medios que me recibieron, no pensé que hubieran tantos y lo tomé de la mejor manera. Lo importante es que estamos muy contentos, sabemos que el reto es grande. La afición y toda la gente del club está urgida de un título, vamos a trabajar paso a paso para conseguirlo, sabemos que no es fácil pero no hay nada imposible en la vida, vamos a lograr cosas importantes aquí”.

“Ha sido el paso más significativo que he dado en mi carrera, estoy muy orgulloso por eso. Confiando en Dios que las cosas van a salir bien, dar las gracias a toda la directiva por confiar en mí, al cuerpo técnico y eso me motiva aún más para llegar al club. Quiero empezar ya”.

Por su parte el paraguayo Benítez también dio sus impresiones de su transacción al conjunto regiomontano: “Contento por estar aquí, por llegar a Rayados que sabemos que significa mucho en el futbol mexicano, para mí eso es importante en mi carrera”.

“Me pone contento de llegar a un equipo nuevo, conocer a mis compañeros, eso ayuda mucho también a que las cosas puedan darse lo más rápido posible”, manifestó el sudamericano dado que este jueves se incorporará a los entrenamientos de Monterrey.

Finalmente Benítez habló de lo que será convivir con su compatriota Celso Ortiz en Rayados: “Sí, lo conozco muy bien. Jugamos juntos en las Eliminatorias, en la Copa América, sé cómo es en el vestuario, es una persona que siempre está ahí, tiene sus bromas buenas. Contento por tener un paisano que pueda estar ahí apoyándome”.