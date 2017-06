Aceptó Antonio Mohamed interés de Rayados por Miguel Layún

(Foto: Posta)

Con ilusiones renovadas, Rayados ya se encuentra en su pretemporada de cara a lo que será el torneo de Apertura 2017 donde la misión es clara y contundente: ser Campeón del futbol mexicano.

Como todo tradicional viernes, el timonel albiazul, Antonio Mohamed, ofreció una rueda de prensa al término del entrenamiento en las instalaciones del Barrial y habló sobre cómo ve al equipo y los rumores que han sonado en el entorno del conjunto regiomontano, en cuanto a refuerzos se requiere.

“Todavía no está cerrado el plantel para altas y bajas. Tenemos la idea clara de cómo va a quedar conformado, hay jugadores que van a salir, algunos van a llegar pero el plantel no va a quedar con tantos extranjeros. Después es una situación de competencia, jugará el que esté mejor, no es una situación que me inquiete, al contrario, entre más material tenga, mejor para mí”.

El ‘Turco’ quiere tener dos jugadores por posición con el fin de verse sólidos y así ser un rival de consideración para el próximo torneo mexicano: “Veremos en la competencia cómo quedan armados, estamos muy contentos con el plantel que tenemos”.

El rumor más fuerte que ha sonado en las últimas horas es el de Miguel Layún, elemento mexicano que milita en el Porto pero que Rayados tiene interés por sus servicios. Mohamed manifestó al respecto: “Es un jugador que ya sabe que estamos interesados en el él, todo depende de que sí quiera aceptar la posibilidad de jugar en Monterrey. El mercado de Europa recién está iniciando, son jugadores que no tienen visualizada la liga mexicana como primer objetivo, veremos si se da la posibilidad. Miguel (Layún) puede ser una posibilidad”.

“Le encanta la idea de poder estar en Monterrey pero es una situación de tiempos”.

Este fin de semana, parte de la afición de ‘La Pandilla’ tiene planeado una manifestación en contra del club por malos resultados entre otras cosas. Sobre eso el timonel argentino dijo: “Sé que la gente está enojada pero en las buenas y en las malas nos tienen que apoyar. No todo es color de rosa, sabemos que hay presión, que la gente está molesta. No tenemos que hablar más, tenemos que demostrar en la cancha".