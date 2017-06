Hugo González: "La competencia siempre te hace crecer"

Google Plus

Pretemporada albiazul; Rayados realiza trabajo de playa con el fin de llegar lo mejor físicamente para su doble competencia del segundo semestre del año.

El arquero mexicano, Hugo González, habló sobre cómo ve al equipo y las expectativas que podría generar Monterrey en sus siguientes retos.

“Bien, bastante contento, hace seis meses no pude estar con el equipo en la pretemporada pero ahora que estoy aquí estoy bastante contento, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, competir y ganarme un lugar”.

El reto para Hugo es alto, dado de la llegada de Juan Pablo Carrizo quien tuvo un paso por el futbol del viejo continente. Sobre esto el ex americanista manifestó lo siguiente: “De la mejor manera, la competencia siempre te hace crecer como persona, como jugador. Hay que trabajar igual o más como lo vengo haciendo, estoy bastante confiado en mi trabajo, en las cosas que he hecho en todo este tiempo y que me han traído hasta aquí”.

“Sé que llegó un gran arquero, es una gran persona también pero estoy confiado de mi trabajo, vengo trabajando bastante bien desde hace dos años, tengo que seguir con esa línea para seguir haciendo bien las cosas. Vengo con otra mentalidad, con más claridad”.

Hugo se dijo motivado y consideró que a lo largo de su carrera ha tenido competencia con grandes arqueros y que en esta ocasión no será la excepción.

El haber quedado eliminados ante Tigres en lo que era un gran torneo realizado por Rayados, dejó secuelas importantes en el conjunto albiazul: “Bastante amargo, sabemos que no hay margen de error para este torneo, se armó un gran plantel. Tenemos que pelear por el liderato y por el campeonato que es lo más importante”.

“Nosotros estamos igual que ellos (la afición), bastante dolidos, bastante tocados por cómo terminó el torneo pasado. En este no hay margen de error y lograr un balance que no tuvimos tanto, local- visitante, para obtener los resultados”.