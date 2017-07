Responden Davino y Mohamed a las acusaciones de Walter Gargano

(Foto: El Horizonte)

Candente situación la que se vive en el entorno de Rayados, ya que este pasado lunes, unas fuertes declaraciones de Walter Gargano sobre Antonio Mohamed, encendieron las redes sociales donde el uruguayo no se guardó nada y arremetió contra ciertas formas y tratos que el ‘Turco’ ha tenido hacia su persona.

En entrevista para Multimedios Deportes, el actual Presidente Deportivo de Monterrey, Duilio Davino, opinó al respecto del caso que dará mucho de qué hablar por varios días.

“Realmente sorprendidos por las declaraciones, yo creo que hay algunas acusaciones me parece graves. No pude hablar con él pero sí le dejé un mensaje escrito que ojalá pudiera comprobar las acusaciones que ha hecho o retractarse. No sé si fue un momento de calentura, nosotros hemos tratado de apoyarlo en todo”.

“Una cosa es que no entre en planes para el próximo torneo y otra muy diferente que lo hayamos tratado mal, no ha sido así. Básicamente es eso, el club que representamos es muy serio, desde que yo llegué lo primero que me hicieron conocer es el código de ética”.

De igual manera para el mismo medio deportivo habló 'Tony' con respecto al polémico asunto: “Llevo tres años en México, me conoce todo el mundo. Yo puedo mirar a la cara a cualquiera, me paro en el vestidor y sigo caminando con la vista para arriba porque puedo mirar a todos a los ojos, me molesta, me entristece que un jugador mío con el que hablé cara a cara en su momento, no entienda que yo tengo que tomar decisiones, hoy decidimos que no siga, me duele que pueda ensuciar mi persona de esa manera”

“Si él tiene una prueba lo podrá demostrar y reafirmar lo que dice”.

Gargano entrenó la mañana de este martes en las instalaciones de El Cerrito y no ofreció nuevas palabras para la prensa que estuvo presente a las afueras de dicho lugar.