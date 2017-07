Asegura Edwin Cardona que analiza ofertas para su futuro

(Foto: Agencias)

La novela continúa, el futuro del atacante colombiano, Edwin Cardona, sigue en el aire. Luego de entrenar la mañana de este martes en las instalaciones de El Cerrito, el sudamericano ofreció declaraciones sobre lo que va a ser su futuro a corto plazo.

“Estamos esperando eso (una firma), tenemos varias cosas en la mesa, no es como la gente piensa de que estoy acá sin equipo. Vine a entrenar porque sé que el equipo para el que me vaya, me tiene que escoger bien. Esperemos que sea la que Dios quiera, porque sé que tiene buenos planes para mí”.

“Hay muchas cosas gracias a Dios, creo que mi empresario está trabajando muy bien, sé que saldrá algo grande. Yo tengo contrato y si incumplo y no vengo a entrenar también, eso va a ser malo para mí. Tienen la razón, si tú no trabajas, cómo vas a exigir que te paguen, tengo un contrato muy vigente y me tocaba presentarme. También sabía que es de beneficio para mí porque me estoy preparando bien, creo que ante todo uno tiene que ser profesional en su carrera porque el futbol es corto”.

Al ser cuestionado sobre si entrenar con los juveniles de Monterrey es el peor momento de su carrera, Cardona comentó lo siguiente: “¿Lo peor?, no para nada, eso no es nada malo, no es nada del otro mundo. Yo sé que no voy a estar en el (primer) equipo, entonces para qué voy a prepararme de igual a igual. Uno como profesional sabe que si te quedas parado esperando a que te salga una propuesta, el perjudicado vas a ser tú porque vas a llegar mal al equipo que vayas”.

Finalmente Edwin no quiso abundar en el tema de Antonio Mohamed y las polémicas acusaciones que ha hecho en este inicio de semana el uruguayo Walter Gargano.