Monterrey presentó a sus refuerzos rumbo al Apertura 2017

(Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México)

Protocolo cumplido; Rayados presentó a sus refuerzos ante los medios la tarde de este jueves en las instalaciones del Estadio BBVA, de cara a lo que será el torneo de Apertura 2017.

Con la presencia del Presidente Deportivo de Monterrey, Duilio Davino, inició la bienvenida de los cinco jugadores, dos de ellos con una nueva etapa en la escuadra albiazul, tal es el caso de Neri Cardozo quien tuvo un paso fugaz con los Gallos Blancos de Querétaro y Stefan Medina proveniente del Pachuca donde logró un título de Liga y de Concachampions.

“Estamos muy contentos de contar con ellos y bueno tenemos el compromiso, como se lo hicimos saber, de entregarse el máximo en cada partido, en cada entrenamiento para conseguir los objetivos”, fueron las primeras palabras de Davino al anunciar a cada elemento que llega a apuntalar a ‘La Pandilla’.

Conferencia de prensa en el BBVA | Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México

Posteriormente hubo una sesión de preguntas y respuestas con los jugadores. Avilés Hurtado dio sus primeras impresiones de cara a su nuevo reto: “Muy contento, la verdad que agradecido con la directiva, el cuerpo técnico por esa confianza y bueno no me fijo en los números cuando se hace una transacción, me fijo en hacer las cosas bien, ahora tengo que defender a Monterrey a muerte”.

Avilés Hurtado en la cancha del BBVA | Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México

Sobre su retorno a Rayados, Medina dijo lo siguiente: “Muy contento de regresar, agradecido con el club que me trajo a México, ellos me dieron la oportunidad de estar en una gran Liga. Quiero dar todo por la institución y mis compañeros”.

Stefan Medina retomando los colores albiazules | Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México

Juan Pablo Carrizo por su parte se dijo sabedor de la competencia que habrá con Hugo González por la titularidad del marco rayado: “Contento de llegar a Monterrey, es el equipo que me abre las puertas a una Liga. La experiencia me puede servir, el cómo aplicarla va a depender de las circunstancias, no tengo un lugar asegurado ni mucho menos”.

Juan Pablo Carrizo listo para iniciar su paso en Monterrey | Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México

Al finalizar la conferencia de prensa, los jugadores pisaron el césped del ‘Gigante de Acero’ para ser fotografiados por los medios y así cerrar la presentación.