Antonio Mohamed: "A mejorar la contundencia"

(Foto: Futbol Pasión)

Inició el torneo y el conjunto de Rayados únicamente pudo llevarse un empate de la cancha del Estadio Morelos, luego de concluir 0-0 ante Morelia en la primera fecha del torneo de Apertura 2017.

El estratega de la escuadra regiomontana, Antonio Mohamed, habló sobre lo que fue el resultado en el debut de Liga donde la obligación es intacta, lograr el título que tanto se le ha negado con los colores norteños.

“Creo que fueron muchas cosas positivas, primero que mantuvimos el cero, tuvimos intensidad importante en todo el partido, creo que jugamos como quisimos nosotros, casi el 80% en el campo rival y después a mejorar la contundencia, la verdad erramos muchos goles, creo que de haber estado atinados hoy, hubiésemos ganado el partido pero bueno esto es futbol”.

El ‘Turco’ le dio minutos de juego al juvenil, Jonathan González, y con respecto a su desempeño, el estratega del cuadro regiomontano comentó: “Es un chico que viene trabajando con nosotros y se dieron las condiciones para que juegue en el primer equipo. Es un chico desequilibrante”.

“Nosotros tenemos jugadores de mucha jerarquía al frente, la verdad que no estuvieron finos frente al arco pero lo importante es que el equipo neutralizó al rival, lo llevó a jugar donde quería y después nosotros tuvimos las opciones. No me deja tranquilo porque esto se gana con goles y es lo que nos faltó”.

Posteriormente Mohamed comentó que la idea es que su escuadra siempre recupere la pelota y tenga la transición para llegar rápidamente a la cabaña del cuadro rival y así se mantendrán a lo largo del certamen.

Sobre lo que será el rescindir de algunos jugadores por la regla del 9/9 dentro de la campaña, ‘Tony’ dijo: “No hay ningún problema, los jugadores que vienen a Monterrey saben de antemano cómo son las reglas y vienen a competir por un lugar”.