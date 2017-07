Previa Monterrey - Veracruz: A debutar con victoria en casa

Google Plus

El torneo Apertura 2017 continua y con ello los equipos comienzan a tomar ritmo de juego para poder alcanzar su tope y así poder calificar a la liguilla, dentro de las funciones que tendremos el día sábado, veremos a Rayados de Monterrey debutar en casa en la búsqueda de sumar su primera victoria del campeonato y poder quitarse algo de la presión que existe sobre ellos debido a la fuerte inversión que realizaron para esta campaña, por otro lado veremos a un Veracruz necesitado de puntos y que viene de una derrota en casa, el equipo jarocho sabe que en cada visita que realice necesita sacar todos los puntos que pueda ya que el tema del cociente sigue latente y no se puede confiar de lo que hagan sus rivales directos del descenso, en especial de Lobos por su volatilidad porcentual, con todos estos ingredientes veremos un duelo que promete goles.

Momento de demostrar el potencial

Si bien es cierto que Monterrey no se vio tan mal en su debut en este torneo, algo que le afecto y le termino por pasar factura en el empate fue la efectividad de cara al arco rival, el equipo dirigido por Antonio Mohamed genero llegadas y muy importantes a lo largo del encuentro pero no pudieron reflejarlas en el marcador, esta ocasión con la ventaja de estar ante su gente, los rayados deberán mostrar para que están hechos y lo que pueden representar en este certamen.

Antonio Mohamed sabe que este torneo puede significar mucho en el futuro de su proyecto con rayados y que de no conseguir los resultados deseados le puede terminar costando su puesto como entrenador, ahora monterrey viene con la motivación de haber goleado a Celaya en su debut en la Copa por lo que este golpe anímico les puede terminar funcionando.

Hora de conseguir puntos a como dé lugar

Si hay algo en lo que va a sufrir Veracruz es en el tema del cociente, si bien es cierto que el torneo pasado se terminaron salvando con una fecha de anticipación, en esta ocasión no se pueden confiar, ya que debido a lo volátil que es el cociente del recién ascendido Lobos BUAP, en cualquier momento el equipo jarocho puede terminar como último lugar de la porcentual, a pesar de que este torneo aun no representa el descenso, el no conseguir los puntos suficientes representaría una condena de muerte por eso Veracruz está obligado a sumar puntos como sea, en esta ocasión visitaran a Monterrey, equipo con el que el torneo pasado pudieron consagrar su salvación, así que este partido puede representar el rumbo de la salvación.

Jugadores a seguir:

Rogelio Funes Mori | El delantero Argentino tendrá que hacerse presente en el marcador, con su movilidad en el área y calidad técnica podrá ayudar a su equipo a conseguir la victoria y sus primeros tres puntos.

Daniel Villalva | Villalva fue pieza fundamental y de los mejores jugadores de Veracruz del torneo pasado, ahora en este torneo no debe ser la excepción por lo que sobre sus hombros cargará con los objetivos del equipo.

Últimas alineaciones