Antonio Mohamed: "El equipo está muy convencido de lo que quiere"

(Foto: Getty Images)

Concluyó la preparación de Rayados para enfrentar la tercera fecha del Apertura 2017. El cuadro albiazul enfrentará a Xolos este viernes en punto de las 21:00hrs en el Estadio Caliente. Previo a que el equipo realizara el viaje a tierras fronterizas, el timonel del cuadro regiomontano, Antonio Mohamed, brindó conferencia de prensa, enfocándose en cómo ve a su equipo para este compromiso.

“Tuvimos la oportunidad de entrenar en una cancha nueva que se asemeja a la que vamos a tener mañana. Tenemos posibilidades de ganar siempre y cuando nosotros juguemos en equipo”.

“Nos preparamos para ganar siempre, el equipo está muy tranquilo, está muy convencido de lo que quiere. Sabemos que tenemos cosas por mejorar, ojalá mañana podamos volver a sacar tres puntos que es lo que estamos buscando” dijo ‘Tony’ que es sabedor de la exigencia que hay por parte de la afición de ‘La Pandilla’ en este torneo.

Posteriormente el ‘Turco’ habló sobre su rival de mañana en el banquillo, Eduardo Coudet a quién conoce sumamente bien: “Es un gran amigo, fue jugador nuestro. Esta semana no hablamos, es un poco raro para mí, no me gusta en la situación que está de haber perdido dos partidos”, y es que Tijuana cayó tanto con Cruz Azul como con Necaxa en el arranque del certamen.

Finalmente, Mohamed resaltó parte de cosas sobre su escuadra: “Esto recién empieza, también hemos limitado a los rivales a que no nos hagan goles y eso para nosotros es muy bueno, es uno de los objetivos que nos propusimos en el torneo, una defensa mucho más sólida y para nosotros necesitamos trabajar en equipo. A partir de ese equilibrio, el equipo va a encontrar muy seguramente mucha mejor respuesta en la parte ofensiva. Tenemos que mejorar la contundencia, mantener la presión alta la mayor parte del partido”.