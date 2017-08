Rayados y su batalla siendo visitante

(Foto: IMAGO7)

Las exigencias en Rayados están sumamente altas, la afición dio mucho de qué hablar luego del abucheo al término de la victoria ante Veracruz el pasado sábado. El asunto es directo, la parcialidad albiazul quiere que su equipo sea convincente y que además consiga los resultados.

Hay una deuda pendiente que tiene Monterrey y que este viernes buscará saldar: ganar de visitante. ‘La Pandilla’ está por cumplir siete meses sin conocer la victoria fuera de la Sultana del Norte tanto en Liga como Liguilla.

La última vez que el cuadro regiomontano triunfó en casa ajena, se remonta a la primera jornada del Clausura 2017 cuando se impusieron con marcador de 2-3 ante Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

A pesar de que Alexis Canelo puso en ventaja par de ocasiones a ‘La Franja’, con goles de Jesús Molina con un doblete y uno más de Edwin Cardona, Rayados sumó sus primeras tres unidades de ese certamen.

Desde entonces son nueve juegos al hilo en los que los tres puntos no se han podido conseguir en calidad de visitante. Cinco empates (2-2 vs Cruz Azul, 1-1 vs Necaxa, 2-2 vs Santos, 1-1 vs Toluca y el recién 0-0 ante Morelia), por cuatro derrotas (2-0 vs Xolos, 1-0 vs América, 1-0 vs Veracruz y un contundente 4-1 de Tigres en los Cuartos de Final de Ida de la Liguilla).

Monterrey visitará la cancha del Estadio Caliente con la permanente nostalgia para Antonio Mohamed, dado que hace casi cinco años logró un título de Liga con los caninos. Además, está el tono especial de que el ‘Turco’ enfrentará a Eduardo ‘Chacho’ Coudet, jugador que tuvo al mando en su paso por el futbol de Sudamérica.

Cabe destacar que para este compromiso estará ausente José María Basanta por haber visto la tarjeta roja ante los escualos en el ‘Gigante de Acero’.