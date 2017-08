Previa Monterrey – Toluca: hora de encaminar el torneo

Google Plus

Estamos a nada de llegar a la primera mitad del campeonato, algunos equipos empiezan a sortear su suerte y definir cuál será su forma de trabajo, si desean terminar entre los primeros puestos o jugársela en las últimas fechas del campeonato para llegar de la mejor manera a la liguilla, dentro de esta fecha doble, Rayados de Monterrey recibirá a Toluca, ambos se encuentran en zona de liguilla, uno como líder general y el otro en la cuarta posición, los dirigidos por Antonio Mohamed buscaran acumular su tercera victoria en casa mientras que los pupilos de Cristante llegan con la idea de ganar su primer partido como visitante.

A seguir comandando en el torneo

Si bien es cierto que Monterrey ha mostrado un buen nivel de futbol al ataque y una notable mejoría entre la asociación de sus nuevos jugadores, en el futbol mexicano nunca te puedes confiar ya que un día puedes estar en los primeros puestos de la tabla y al siguiente estas fuera del campeonato, eso ya le ha pasado al equipo de Mohamed, por eso con la experiencia adquirida de ediciones pasadas, el equipo debe saber cómo mantener el buen ritmo de juego y no caer en el conformismo, este duelo a media semana será clave para reafirmarse entre los primeros puestos del campeonato y también para seguirle dando credibilidad al proyecto de su entrenador.

Momento de cambiar el rumbo

En los últimos partidos, Toluca no se ha visto de la mejor manera, si bien es cierto que ésta en puestos de liguilla, en su juego a la ofensiva no ha lucido de la mejor manera, además de que no ha podido conseguir ninguna victoria como visitante en lo que va del torneo, si desean mejorar su rendimiento deben plantearse una nueva estrategia, la fecha doble que está por comenzar puede servirle a los diablos para mejorar en su funcionamiento colectivo y convertirse en un serio aspirante al título.

Jugadores a Seguir:

Jesús Molina | El mediocampista rayado ha sido una pieza fundamental en el esquema de su equipo, la garra con la que juega cada partido y su visión de campo lo hacen un jugador de mucho peligro para su rival.

Rubens Sambueza | Rubens es el jugador diferente de la escuadra choricera, su calidad técnica y su timing al momento de realizar los pases en la última zona del campo serán determinantes.

