Jesús Molina: "Ahora tengo que ganarme un puesto"

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

La competencia interna que existe en Rayados ha resultado fructífera y Antonio Mohamed tiene a su disposición un vasto plantel para buscar consolidarse con el título del Apertura 2017, donde hasta el momento, se encuentran como líderes generales tras haberse llevado a cabo siete jornadas.

Este miércoles compareció en conferencia de prensa el medio de contención, Jesús Molina, quien reconoció tiene que entrar con todo a la pelea por un puesto titular en el once dirigido por el ‘Turco’.

“Bien, regresé con una lesión de la Copa Oro que me costó integrarme al equipo, a los entrenamientos, estar al cien por ciento. Gracias a Dios he ido teniendo una recuperación, una mejora que me ha permitido entrenar con una mayor soltura y obviamente que ahora tengo que ganarme un puesto. Jonathan (González) lo ha hecho muy bien, tengo que pelear por un lugar para cuando llegue la oportunidad estar al nivel y preparado para cumplir con las expectativas”.

En cuanto al parón que tuvo la Liga por motivo de la Fecha FIFA del mes de septiembre y el cuánto pudo haber beneficiado o perjudicado el ritmo del equipo en el certamen, Molina dijo: “Yo creo que fue benéfico para todo el equipo en cuestión de despejarnos un poco, disfrutar con la familia unos días. En el tema de lesiones nos sirvió para recuperarnos. Lo veo más como un benefició en lugar de que pudiera perjudicar”.

‘Chuy’ dijo sentirse ilusionado de poder estar presente en la próxima justa mundialista, luego de que el equipo nacional logró la semana pasada su clasificación a Rusia 2018: “Sé que para estar ahí tengo que jugar en mi equipo, seguir perseverando, tener mucha paciencia para poder ganarme un puesto y cerrar de la mejor manera el torneo. Tengo tiempo para prepararme y estar disponible para el técnico”.

Monterrey recibirá este sábado en punto de las 19:00hrs al conjunto de los Rayos del Necaxa en la cancha del Estadio BBVA dentro de la octava jornada de la campaña.