César Montes: "No nos sirve de nada romper récords si no conseguimos el campeonato"

Google Plus

(Foto: Multimedios)

Semana de doble actividad para Rayados de suma importancia, ya que está la posibilidad de cerrar lo más arriba posible en la Fase de Grupos de la Copa MX, además de sumar tres puntos más de cara a una temprana clasificación a la Liguilla del Apertura 2017.

El zaguero mexicano, César Montes, está consciente del buen momento que está viviendo Monterrey pero no echa las campanas al vuelo a pesar de ello.

“No tanto presión yo creo que es al contrario, motivación para seguir en los primeros planos, seguimos trabajando para eso desde el inicio del torneo. Esperemos que siga así”, dijo el juvenil debido a la racha positiva del club norteño.

El ‘Cachorro’ se ha visto inmiscuido en una buena competencia interna, ya que Nicolás Sánchez mostró un repunte en su nivel y ha peleado con todo la titularidad. Sobre esto Montes refirió: “Acostumbrado por la competencia que hay en el grupo, yo creo que esto nos ayuda a nosotros, la competencia es sana”.

“Es una motivación para nosotros poder romper récords pero yo creo que nos sirve de nada, eso queda en la historia. No nos sirve de nada romper récords si no conseguimos el campeonato. No pensamos en fracasos siempre estamos pensando en ganar”.

Al ser cuestionado de cómo se ha sentido Montes al pasar los meses y teniendo mayor participación tanto con Monterrey como a nivel Selección, el defensor albiazul dijo: “Me siento más seguro dentro del campo en mis decisiones, con más confianza con mis compañeros, eso es lo que me hace crecer en lo personal y futbolísticamente”.

‘La Pandilla’ enfrentará a Pumas este miércoles en el último encuentro de la Fase de Grupos de la Copa en punto de las 20:30hrs para después enfocarse de nueva cuenta en la Liga y buscar un paso más hacia la Liguilla, enfrentando al Atlas en el tradicional horario regiomontano de las 19:00hrs.