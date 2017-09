El 'Turco' aseguró tener confianza a ciegas en Rogelio Funes Mori

Google Plus

(Foto: Playmakers)

Con tintes de goleada a buscar hasta el último minuto el tanto del triunfo, así fue cómo Rayados se llevó tres puntos más dentro del Apertura 2017, luego de dar cuenta del Atlas con marcador de 2-1 en la cancha del Estadio BBVA.

Antonio Mohamed se fue feliz por el resultado pero está consciente de que su escuadra no puede fallar la gran cantidad de ocasiones de peligro que genera en el marco rival.

“Somos conscientes de que a este nivel no podemos errar tantos goles, si deseamos mantener la regularidad, tenemos que ser más contundentes, yo creo que son momentos, a veces el equipo mete todo, a veces no. Se termina complicando un partido que en el trámite siempre fuimos los que tuvimos el control del juego”.

El ‘Turco’ ya piensa en Leones Negros y comentó que hablará con sus jugadores para ver quién está en las mejores condiciones para el choque de Copa MX en sus Octavos de Final, donde adelantó que César Montes es baja por lesión pero confirmó el regreso de Stefan Medina tras recuperarse.

Al momento de saltar a la línea de cambio el atacante Jorge Benítez, gran parte de la afición llegó a pensar que el movimiento sería por el argentino Rogelio Funes Mori, quien antes del gol de la victoria había fallado más de cinco oportunidades, incluyendo un penal, sin embargo, ‘Tony’ dejó en claro el respaldo que tiene sobrel ‘Mellizo’.

“Confío ciegamente en él, lo demostró en el minuto que hizo el gol, es un jugador que no se rinde nunca, que falla y sigue buscando. Se le va a abrir el arco muchísimo más y va a hacer muchos goles, son circunstancias, a veces estás errático. Lo más importante es que no se rindió. En ningún momento se me pasó por la cabeza el sacarlo”.