Carlos Sánchez: "Somos el rival a vencer"

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Continúa la preparación de Rayados de cara a su siguiente compromiso dentro del Apertura 2017, el cual será ante Pachuca este próximo sábado en el tradicional horario regiomontano de las 19:00hrs.

El uruguayo Carlos Sánchez se dijo más que listo para volver a la actividad con la escuadra albiazul, con el fin de mantener el buen paso y consolidar una temprana clasificación a la Liguilla del futbol mexicano.

“Bien, la verdad que llegué contento, con un objetivo que cumplí, ahora a pensar en el sábado que sabemos que se viene un partido decisivo, importante para nosotros, para seguir encaminando lo que es el equipo y seguir cosechando triunfos que va a ser importante para lo que viene”.

Posteriormente el ‘Pato’ abundó sobre el pase de su Selección a Rusia 2018: “Se cumplió un objetivo muy bueno, hacía tiempo Uruguay no pasaba y bueno ahora pensar de lleno en lo que es el torneo, lo que estamos haciendo y hemos dejado de hacer, en el último partido no fuimos el equipo que veníamos siendo. Seguimos invictos y hay que jugar con esa ilusión de siempre”.

“Sabemos que somos un rival a vencer, todos los equipos lo quieren hacer porque venimos en una racha invicta. A nosotros no nos quita el objetivo que es salir a ganar, con la misma idea de siempre y a proponer lo que venimos haciendo: intensidad, ser contundentes. El partido del sábado va a ser un lindo encuentro”, comentó Sánchez con respecto al buen momento que vive ‘La Pandilla’.

“Es algo lindo no perder, a veces cuando pierdes golpea fuerte y capaz que se pueden conseguir rachas negativas, eso lo que acá no queremos. A mí no me gusta perder ni en una ‘cascarita’. Jugamos pensando a no perder, es algo muy lindo llevar el invicto”, finalizó.