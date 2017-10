Antonio Mohamed: "Fuimos superados todo el partido"

Google Plus

(Foto: DVAK Media)

De forma inesperada, Rayados terminó por perder el invicto en el Apertura 2017, esto tras caer con marcador de 2-0 ante el Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la fecha 10 del certamen.

En conferencia de prensa, Antonio Mohamed expuso su sentir tras la primera caída que registra ‘La Pandilla’ ya con el boleto a la Liguilla en su poder.

“Lo único positivo es que no nos hicieron más goles, fuimos superados todo el partido, creo que el rival nos ganó muy bien, nunca nos acomodamos al juego y bueno nos superaron esa es la realidad, esperemos que esto no se vuelva a repetir, jugamos individualmente y colectivamente flojo, hay que aprender de esta derrota”.

Posteriormente el ‘Turco’ siguió con su análisis del encuentro ante ‘La Franja’: “Nosotros nunca entramos a esa manera de jugar, lo que pasa es fueron las circunstancias, un gol tempranero, el rival agarró confianza, nosotros nunca nos pudimos acomodar al partido y nos superaron, tuvieron más entrega. Así pasa, esto es futbol, hay que levantarse y volver a recuperarnos el domingo”.

Sobre el haber perdido el invicto y una posible presión que esto generaba, Mohamed manifestó lo siguiente: “No sé, nosotros realmente no pensábamos en eso, pensamos en jugar cada partido como lo veníamos haciendo, hoy no pudimos. Fue el juego que más nos llegaron y que menos generamos, tenemos que tomarlo como una experiencia y un aprendizaje para lo que viene en adelante”.

Al ser cuestionado sobre si Rayados subestimo al conjunto poblano, ‘Tony’ refirió con contundencia: “No, para nada, es futbol y Puebla tiene buenos jugadores, nos ganaron muy bien. Colectivamente nunca pudimos emparejar el encuentro pero tampoco tuvimos claridad, el equipo no jugó bien. Subestimar jamás, fueron superiores a nosotros, no pasa por un tema de actitud, pudieron haber hecho un gol más”.