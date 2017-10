El 'Turco' evitó polémicas arbitrales tras el partido ante América

Google Plus

(Foto: Multimedios)

Monterrey sigue y sigue sumando unidades como local, en esta ocasión la víctima fue la escuadra del América tras vencerlos con marcador de 2-0 con goles de Neri Cardozo y Avilés Hurtado, en duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura 2017.

Antonio Mohamed se dijo consciente del favoritismo que tiene Rayados para ser Campeón y espera que su equipo pueda lograr de una vez por todas el objetivo que se le ha negado durante sus dos años de estancia como timonel albiazul.

“Fue un partido muy disputado, muy físico, el equipo hizo un gran esfuerzo y fue justo ganador, estamos bien, estamos tranquilos”.

Entre la molestia que se hizo presente por parte de los aficionados de ‘La Pandilla’, fue el arbitraje. Tanto los hinchas presentes en el estadio como a través de las redes sociales, calificaron de tendencioso el trabajo de Jorge Isaac Rojas hacia el visitante, a lo que el ‘Turco’ comentó:

“Yo nunca opino del arbitraje, ellos tienen que resolver en cuestión de segundos, muy rápido y nada, ellos se pueden equivocar o no. El acierto o error del árbitro es muy fino, para nosotros el árbitro no juega, las decisiones son parte del juego y tienes que aceptarlas. No conozco a nadie que le haya ganado al árbitro discutiendo”, agregando que la roja de Cardozo para él es historia.

Finalmente el ‘Turco’ comentó que espera que su equipo siga mostrando humildad, dado que la Liguilla es otro torneo y espera que sus dirigidos puedan llegar a consolidar los buenos dividendos que poseen actualmente en la Fase Regular.

Rayados tendrá doble actividad esta semana, primeramente ante Santos en los Cuartos de Final de la Copa MX para posteriormente visitar al conjunto de los Lobos BUAP dentro de la penúltima jornada del certamen. Cabe destacar que tienen duelo pendiente ante los propios laguneros.