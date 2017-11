Nicolás Sánchez desea que Rayados se consolide como líder general

(Foto: Rayados.com)

Semana de Fecha FIFA pero en Rayados hay pendientes por concluir. El equipo albiazul se prepara para reponer el duelo ante Santos que se vio suspendido por una fuerte tormenta en la Sultana del Norte en su fecha original. De ganar el cotejo, el equipo albiazul firmará su liderato general dentro del Apertura 2017, justo previo a una edición más del Clásico Regio.

El defensor sudamericano, Nicolás Sánchez, compareció en conferencia de prensa para hablar de la recta final de la Fase Regular y la ya tan esperada Liguilla del futbol mexicano.

“A mí entender seguimos estando en buen momento a pesar de la última derrota que no nos dejó contentos. Somos conscientes de que el campeonato que venimos haciendo es excelente y queremos terminarlo de la misma manera, siendo líderes, queremos ganar el jueves para asegurar ese lugar”.

Sobre las ausencias que tendrá Monterrey por el tema de los convocados a sus respectivas selecciones, Sánchez dijo lo siguiente: “Creo que no es la primera vez que nos falta gente por la Selección. Son jugadores importantes para el equipo pero pienso que hay gente preparada para cumplir con la función de ellos, estamos aptos y poder hacer buenos partidos”.

El liderato se quedará sí o sí en tierras regias, sobre esto ‘Nico’ opinó al respecto: “Le da un condimento especial, para nosotros es especial porque prácticamente todo el torneo fuimos líderes y queremos terminar de esa manera. Si bien ya estamos clasificados, internamente no sería lo mismo para nosotros terminar primeros que segundos. Ojalá este mismo jueves pudieras consolidarlo”.

Finalmente sobre el tema del momento en la Sultana del Norte, en torno a que el aficionado felino que ingrese al Estadio BBVA no podrá portar playera o cuestión alusiva a los Tigres, Sánchez comentó: “Yo ya estoy acostumbrado a eso. Estoy a favor de las medidas para que vaya todo bien, que no haya problemas, no es lo que se acostumbra acá pero no tengo nada más qué decir al respecto”.