Avilés Hurtado: "Me he sabido ganar esta convocatoria"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña / VAVEL México)

Momento totalmente positivo que vive en su carrera el atacante colombiano, Avilés Hurtado, dado que ha sido elemento clave para el ataque de Rayados en el Apertura 2017 y ahora disfruta de su primera convocatoria a la Selección de su país.

El elemento albiazul expresó a los medios colombianos su sentir de poder aportar parte de su futbol para su país: “Muy contento, muy ilusionado de estar en Selección, la verdad que el grupo me ha acogido de una buena manera, conocí a muchos compañeros y estoy muy feliz la verdad”.

Hurtado fue cuestionado sobre los motivos del porqué fue convocado, a lo que respondió: “Yo creo que he venido haciendo las cosas bien desde hace un tiempo atrás, me he sabido ganar esta convocatoria, estoy muy emocionado, con ganas de que pueda empezar el partido y aportarle a la Selección”.

Mucho se rumoró de que Avilés pudiera ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana, actualmente dirigida por Juan Carlos Osorio. Con respecto a esto, el atacante sudamericano dijo: “Es muy llamativo, te ilusiona esa posibilidad pero lo mío siempre era claro, mi sueño desde niño fue vestir la camiseta de la Selección de Colombia y lo estoy cumpliendo ahora”.

Finalmente dijo de cómo se ha sentido cómodo en distintas posiciones: “Por izquierda, derecha, como extremo, atrás del 9 como segundo delantero, me he desempeñado más en esas posiciones y bueno lo importante es que pongamos en beneficio del equipo, que seamos fuertes”.

Monterrey por su parte continúa con su preparación para reponer el partido pendiente ante Santos que se vio afectado por una fuerte tormenta en la Sultana del Norte en su fecha original. El cotejo se llevará a cabo este jueves en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio BBVA, donde ‘La Pandilla’ querrá finiquitar su liderato general de la competencia.