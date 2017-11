Antonio Mohamed enfocado en Semifinal de Copa; el Clásico tendrá que esperar

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña / VAVEL México)

Contundente Antonio Mohamed en conferencia de prensa, luego del empate 1-1 ante Santos, el estratega de Rayados de inmediato comenzó a recibir cuestionamientos sobre el duelo que divide a toda la Sultana del Norte; el Clásico Regio ante los Tigres donde el mismo definirá al líder general del Apertura 2017.

“Tengo un partido muy importante antes del Clásico, a mí el Clásico no me interesa, hoy no, tenemos una Semifinal contra América, estamos clasificados hace cinco fechas y realmente es un tema que ustedes ponen sobre la mesa, tenemos una Semifinal antes de ese partido, realmente estoy preparando eso”.

El ‘Turco’ fue cuestionado sobre las severas bajas que tendrán tanto su escuadra como las Águilas en el duelo que definirá al primer finalista del certamen copero:

“Sería bueno que juguemos como la otra vez, cada uno con todas sus armas, después cada uno la maneja como desee pero está bueno que tengamos todas las cartas. A los dos equipos les faltan jugadores importantes, no me parece que sea realmente el parámetro, poder mejorar el funcionamiento de hoy. Lamentablemente los partidos más importante del año nos tocan sin los mejores jugadores pero bueno hay que afrontarlo de esta manera”.

‘Tony’ dio a conocer que Celso Ortiz recibió puntos de sutura luego del fuerte encontronazo que tuvo con el central lagunero, Carlos Izquierdoz, y que lo obligó a salir de cambio del partido en camilla y con un collarín, a su vez, el estratega de Rayados confirmó que el mediocampista paraguayo será baja por 10 días, por lo cual se perderá del cotejo ante los capitalinos y es duda para el choque ante Tigres.

Días de alta tensión, ‘La Pandilla’ se jugará mucho previo al arranque de la Liguilla del futbol mexicano donde tiene la deuda pendiente con su afición: levantar el título de una vez por todas.