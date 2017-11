Antonio Mohamed feliz de estar en la Final de Copa con Rayados

Google Plus

(Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México)

Con firmeza, así es como Rayados apunta al doblete en este semestre, primeramente logrando la clasificación a la Final de la Copa MX tras vencer en tanda de penales al conjunto de las Águilas del América en la cancha del Estadio BBVA.

Antonio Mohamed, timonel de los albiazules se mostró con cautela en conferencia de prensa pero contento del desempeño y sobretodo carácter que mostraron sus jugadores en el compromiso ante los capitalinos.

“Un agradecimiento a los futbolistas por el esfuerzo, por poderme llevar a una Final como entrenador, estoy muy contento por la intensidad en que jugaron el partido, fue muy físico, no hubo tanto juego, América no regaló nada, nosotros tampoco. Creo que en el balance general fuimos superiores al rival, fue un partido de poder a poder, no muy bien jugado, lo pudimos haber definido antes pero el destino quiso que sufriéramos un poco más”.

“Nosotros venimos jugando muchos partidos seguidos y se siente, hoy no hay ninguna excusa. Estoy feliz por los jugadores por la directiva, jugadores y la afición, ahora hay que pensar en el partido del sábado”, refirió el ‘Turco’.

Sobre el Clásico y una posible rotación dado de que la Liguilla arranca la próxima semana, ‘Tony’ comentó lo siguiente: “Tenemos que ganarlo, vamos a jugar a ganar, esa es la única mentalidad que tenemos. Veremos qué tenemos disponible, pondré lo mejor que tenga”, confirmando que César Montes y Celso Ortiz están descartados y que Jonathan González es duda tras salir lesionado en el choque ante las Águilas.

‘La Pandilla’ buscará aprovechar el envión anímico de clasificar a la Final del certamen copero cuando reciba este sábado nada más y nada menos que a los Tigres en una edición más del Clásico Regio en punto de las 19:00hrs en el ‘Gigante de Acero’, con la firme intención de refrendar su liderato general.