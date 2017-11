Avilés Hurtado: "No esperaba este logro tan rápido"

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Un primer torneo con Rayados de ensueño, así ha sido el momento que vive Avilés Hurtado con el conjunto regiomontano y que ahora buscará consumarlo con el título del futbol mexicano. Arranca la Liguilla de este Apertura 2017 y Atlas es el rival a vencer en los Cuartos de Final. El atacante colombiano habló sobre el momento que vive y lo que espera en la Fiesta Grande del balompié nacional.

“La verdad que estoy muy contento por ese logro (liderato de goleo), es de todo el equipo, creo que sin ellos no sería posible. No sé si me exija sino que tengo que seguir a diario, tratar de seguir a mis compañeros y seguir mejorando porque creo que vamos por un buen camino. No esperaba este logro tan rápido, solo me propuse cuando llegue a Monterrey ser Campeón, estamos cada vez más cerca”.

Hurtado aún no sabe lo que es marcar en una Liguilla y sobre esto comentó lo siguiente: “Sí, creo que el torneo regular ya quedó atrás, ahora todos empezamos desde cero. Tenemos que seguir demostrando que estamos para cosas grandes, esperemos que se me abra la arquería en esta Liguilla y si no es así, lo importante es que Monterrey salga victorioso y todos estaremos contentos”.

Los números de ‘La Pandilla’ son envidiables pero ha faltado el título, con respecto a dicha circunstancia Avilés refirió: “Somos conscientes de lo que hemos logrado hasta ahora pero el objetivo de nosotros fue claro en pretemporada, ser campeones pero para eso tenemos que pasar muchos obstáculos. Estamos contentos por este momento, tenemos que seguir demostrando que Monterrey está para ser Campeón”.

Finalmente sobre el choque ante los rojinegros a los cuales en temporada regular pudieron vencer pero con alta falta de contundencia, Hurtado dijo: “Va a ser un partido totalmente diferente pero nosotros siempre a nuestro juego, a lo que nos ha dado resultado, conscientes de que ellos también son peligrosos. No tienen mucho que perder como nosotros”.