Hugo González: "Este equipo está diseñado para ser Campeón"

Google Plus

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Monterrey continúa su preparación para lo que será el enfrentamiento en las Semifinales del Apertura 2017 ante Morelia, teniendo la Ida apenas este próximo jueves en la cancha del Estadio Morelos en punto de las 19:30hrs donde la misión albiazul es clara, seguir con el buen paso rumbo al título.

En entrevista para el medio deportivo TDN, el arquero de la escuadra regiomontana, Hugo González, habló sobre el momento que vive ‘La Pandilla’ y el total enfoque que tienen sobre conseguir la meta pactada desde un principio de semestre.

“Es un poco difícil (ser favorito al título) porque puedes caer en exceso de confianza pero creo que el grupo lo está manejando muy bien. Estamos bastante tranquilos, de que estamos haciendo un buen futbol y de que eso nos pudiera llevar a conseguir el título”.

El juvenil arquero ex de las Águilas del América expresó cuáles han sido las claves para el buen paso que tiene Rayados en el presente certamen: “Que todos estamos convencidos de lo que tenemos que hacer dentro y fuera de la cancha, con el objetivo muy claro de que este equipo está diseñado para quedar Campeón. No nos podemos distraer, no nos podemos relajar, el técnico nos convenció en la manera de jugar y el grupo las captó muy bien y se ha demostrado a lo largo del torneo”.

Hugo comentó que siempre se sintió tranquilo y confiado de su trabajo, luego de que llegó la competencia interna de Juan Pablo Carrizo y a pesar de ello ha podido mantener la titularidad en el equipo de la Sultana del Norte.

Finalmente sobre su pasado azulcrema y lo que vive actualmente, González dijo: “Me han preguntado muchas veces si regresaría al América pero puedo responder siempre de la misma manera, primero quiero lograr cosas importantes aquí en Monterrey, el club me dio una gran oportunidad, (quiero) marcar época y si puedo retirarme aquí, la verdad es que estoy muy a gusto”.