Antonio Mohamed: "No es fácil ganar de visitante"

(Foto: ESTO)

Rayados sigue con paso firme a su convicción de llevarse el título del Apertura 2017 y una vez más tomó ventaja, ahora en la Semifinal de Ida ante la escuadra de Morelia con marcador de 0-1, gracias la anotación vía penal de Avilés Hurtado.

El estratega de los albiazules, Antonio Mohamed, no echó las campanas al vuelo y al igual que en la llave ante Atlas, y consideró que aún hay mucha historia por escribir en la serie que definirá un finalista más del torneo.

“Muy bien, creo que ganamos el partido merecidamente, los primeros diez minutos y los últimos cinco, Morelia tuvo algunas llegadas pero creo que en líneas generales ganamos bien y bueno la serie sigue abierta”.

De inmediato ‘Tony’ fue cuestionado por el aspecto de la lesión que alejó de una buena parte del complemento a Hurtado y esto fue lo que contestó el timonel regiomontano: “Esperemos que no sea nada, ojalá solo sea una contractura, ahora no podemos hacer un diagnóstico porque hay que esperar a que se enfríe la zona. Ojalá no sea nada grave por el bien nuestro”.

Hugo González terminó siendo factor sobre el ocaso del encuentro en el Morelos. Mohamed habló sobre el desempeño del juvenil arquero rayado: “Tapó tres pelotas, todas fuera del área y un cabezazo. Está haciendo una muy buena Liguilla, un muy buen torneo y esperemos que siga así”.

‘Tony’ mostró respeto total hacia Monarcas a pesar del favoritismo que tiene ‘La Pandilla’ a lo largo de lo que va de la Fiesta Grande: “Nosotros no dijimos nunca nada, los que hablan de más son ustedes (prensa), nosotros siempre hablamos de un respeto al rival, que iba a ser un partido parejo. Los únicos que hablan de superioridad excesiva, son ustedes. Vinimos y ganamos, no es fácil ganar de visitante”.