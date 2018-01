Monterrey presentó a sus refuerzos de cara al Clausura 2018

(Foto: TDN)

El inicio del torneo Clausura 2018 está prácticamente a la vuelta de la esquina y en Rayados de Monterrey están conscientes de eso. En busca de olvidar lo más rápido el trago amargo que vivieron en la final del torneo pasado, el presidente del club, Duilio Davino, presentó de manera oficial a sus refuerzos para este torneo, Jonathan Urretaviscaya quien portará el número 10 y Efraín Velarde quien regresa de su préstamo en Toluca están conscientes de lo que representa un reto como lo que es Monterrey.

“Sé a lo que vengo independientemente de lo que haya sido el torneo anterior, Monterrey busca títulos y a eso vine. Ojalá se pueda mantener el nivel del torneo pasado y que a la vez fue muy bueno con un plantel no muy amplio, pero con una calidad de jugadores enorme”, expresó el charrúa.

Por otro lado, el ‘Chispa’ Velarde mencionó que en un equipo como lo es Monterrey, en donde los jugadores extranjeros tienen una cabida muy importante, aseguró que cargará con la responsabilidad que tiene con sus compañeros mexicanos para poder dar la cara por ellos.

“Creo que para los mexicanos la responsabilidad cada vez es mayor y más en una institución como Monterrey. La cabida de mexicanos en los últimos años ha venido a menos, pero depende de nosotros mantenernos apuntalando a los equipos y haciendo lo mejor posible”, señaló Velarde quien portará en número 32.

Por último, el presidente del club, aseguró que con esto aún no están cerradas las contrataciones y que están buscando a un jugador que pueda reforzar más al actual plantel.

“No descartamos para nada Europa, de hecho hemos traído a jugadores de allá. Lo que queremos es traer a jugadores de calidad y si es de una u otra Liga, no es diferente para nosotros, pero lo que sí es que hay jugadores que pueden estar en equipos top de Europa que no son salarios para esta Liga, hay que decir la verdad. Pero si vamos por alguien, será de mucha calidad para que pueda reforzar al plantel”, comentó Davino.