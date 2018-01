Consideró Antonio Mohamed como justo el resultado ante Morelia

(Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México)

Con un sabor amargo, así se fue Antonio Mohamed luego del debut de Rayados en el Clausura 2018 donde se les escapó la victoria de las manos tras empatar 1-1 ante Morelia, con un penal de último minuto definido por la escuadra michoacana.

El ‘Turco’ no quiso poner excusas sobre el resultado pero comentó sobre la no reprogramación del cotejo ante Monarcas, luego de que apenas el pasado 21 de diciembre disputaron la Final de la Copa MX.

“No se pudo reprogramar esta fecha, el rival no quiso, no sé si fue el rival o la Federación, a Pachuca le pasó algo similar, ganaba 2-0 y perdió 2-3, no es casualidad pero tampoco es una excusa. Lo que tenemos que hacer es seguir compitiendo y después ver, me pasó en América cuando llegué pero bueno el equipo venía mucho más embalado. Es un aprendizaje constante, estamos fuertes, es un sabor amargo empatar pero el equipo está bien”.

‘Tony’ espera que conforme avancen los partidos, Monterrey recuperará la intensidad que los distinguió a lo largo de toda la temporada pasada donde fueron líderes generales y alcanzaron la Final.

Sobre Efraín Juárez, jugador que no apareció ni siquiera en la banca en el choque ante los Monarcas, Mohamed comentó y confirmó lo siguiente: “Está con la posibilidad de irse a la MLS, él nos lo pidió, está en negociaciones por eso tampoco estuvo”.

Para la segunda jornada del certamen, Rayados tendrá que fungir en calidad de visitante para medirse nada más y nada menos que a los Tiburones Rojos del Veracruz en la cancha del Estadio Luis Pirata de la Fuente el próximo domingo en punto de las 18:00hrs. Habrá que esperar si Jonathan Urretaviscaya termina por recuperarse de su lesión y así poder ver su debut con Monterrey tras cerrar su ciclo con el Pachuca.