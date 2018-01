Aseguró Duilio Davino que no han recibido ofertas por Dorlán Pabón

Google Plus

(Foto: Televisa Deportes)

Recta final de la preparación de Rayados para medirse a los Tiburones Rojos del Veracruz dentro de la segunda jornada del Clausura 2018. El equipo regiomontano trabajó la tarde de este viernes ya con la presencia de Antonio Mohamed, luego de que el estratega tuvo que atender asuntos de carácter personal en Argentina, respaldado por su directiva en dicha circunstancia.

En conferencia de prensa, el Presidente Deportivo, Duilio Davino, habló sobre la actualidad de Monterrey, dado que son muchos los rumores que están en el entorno regio sobre llegadas y salidas del club.

“El caso de (Dorlan) Pabón, que ha estado saliendo que se va al Palmerias, no tenemos ninguna información, ninguna oferta, Dorlan entra en planes. Hoy nosotros no podemos asegurar la continuidad de ningún jugador porque ningún equipo en el mundo lo puede hacer hasta que se cierren los registros. Él está muy tranquilo, tiene un año de contrato, está contento aquí y no hay nada”.

Por su parte Duilio comentó que Efraín Juárez sí partirá al futbol de la MLS: “No lo hemos anunciado porque todavía no lo hemos firmado el convenio pero prácticamente es un hecho de que se va para allá”.

Davino no quiso entrar en detalles de nombres en cuanto a incorporaciones se refiere, esto debido a que fue cuestionado por el jugador Nicolás Gaitán y reiteró que tienen hasta el 31 de enero para analizar qué elemento podría arribar al equipo de la Sultana del Norte: “Si nosotros podemos ver que podemos ir por un jugador que potencialice al equipo lo vamos a hacer, si no, no”.

Finalmente el directivo albiazul afirmó que llegó una oferta del futbol de Argentina por el zaguero colombiano Stefan Medina, sin embargo, Davino dijo que la rechazaron inmediatamente y el jugador seguirá enfundado en los colores de ‘La Pandilla’.