Antonio Mohamed: "Me interesa la calidad del futbolista y si no, nos quedaremos como estamos"

(Foto: Televisa Deportes)

Listos; Rayados concluyó su semana de trabajo de cara al partido de este domingo en el Puerto ante la escuadra de los Tiburones Rojos del Veracruz a disputarse en punto de las 18:00hrs en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente, correspondiente a la segunda fecha del Clausura 2018.

Luego de ausentarse algunos días bajo autorización de la directiva, el estratega de ‘La Pandilla’, Antonio Mohamed, ya se encuentra totalmente enfocado en el equipo y buscará sumar de a tres unidades este fin de semana.

“Estamos bien, situaciones normales que sabíamos que podían pasar, están los mismos lesionados de la semana pasada. Esperemos tenerlos a todos en la próxima para poder contar con más elementos pero estamos bien, con muchas ganas de empezar a ganar y volver a reinventarnos para poder pelear por la Liga y la Copa”.

De nueva cuenta apareció el nombre de Nicolás Gaitán en una conferencia de prensa de Monterrey. Al ser cuestionado el ‘Turco’ sobre la incorporación de dicho elemento o no, esto fue lo que dijo: “Esto lo hablamos ya varias veces, me parece que es un tema que hasta que no se cierre el mundo de pases, siempre hay una posibilidad de que llegue un jugador. El club está buscando alguien que nos pueda marcar diferencias, estamos abiertos a cualquier posibilidad”.

“Hicimos un retoque normal de no haber tenido una preparación más extensa. El equipo está consciente de que no hemos dejado de jugar, con el correr de los partidos, el equipo va a encontrar su ritmo. Vamos a llegar muy bien al mes de febrero donde vamos a tener mucha competencia y con el plantel completo, el rendimiento tiene que llegar a lo óptimo que estamos buscando”, dijo Mohamed sobre una semana donde lo que más se intensifico fue la cuestión física de sus jugadores.

“Los tiempos de contratación serán los que tengan que ser, siempre llevan lo mismo entre 15 o 20 días. Me interesa la calidad del futbolista y si no, nos quedaremos como estamos, más no se puede hacer”, finalizó.