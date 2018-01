Juan Pablo Carrizo: "Es una posibilidad que me esperaba, de poder tener una continuidad"

(Foto: El Horizonte)

Luego de obtener un buen resultado dentro del inicio de la Copa MX, Rayados ya se enfoca totalmente en el tercer compromiso del Clausura 2018 donde recibirán la visita de los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio BBVA, en el tradicional horario regiomontano de las 19:00hrs.

Juan Pablo Carrizo, arquero argentino que tuvo que entrar en acción la semana pasada tras la lesión de Hugo González en el Puerto, irá como titular ante los fronterizos en el ‘Gigante de Acero’ y aprovechó para manifestar su sentir tras la oportunidad que se le presenta.

“Cuando tomé la decisión de venir, sabía que me iba encontrar con un plantel con muchos extranjeros pero bueno son las leyes. En lo que a mi concierne, cuando me toque formar parte, disfrutarlo y cuando no, tener la madurez y la capacidad de tolerar porque todos queremos jugar y formar parte del once titular. Hay una rotación, el equipo funciona de una manera y así son las decisiones y estoy para aceptarlas y no generar polémicas”.

“Es una posibilidad que me esperaba, de poder tener una continuidad y demostrar, tratar de estar presente, de darle al equipo la seguridad que necesita. El hecho de decir hacer lo mejor que se pueda, mañana a lo mejor me tocan un balón o tres, eso nunca se va a saber pero el hecho de estar preparado me hace sentir tranquilo para poder afrontarlo”.

Al ser cuestionado Carrizo sobre qué diferencias pudiera denotar dentro de un partido de Liga a uno de la Copa, el cancerbero comentó: “En lo personal lo tomo de la misma manera, nosotros como Monterrey si bien hay una rotación, los estamos con seriedad y respeto, son competencias, con el mismo compromiso. Para mí no cambia en nada, se entiende que hay rotación, es un plantel de grandes jugadores y se ha visto el partido pasado con Dorados”.