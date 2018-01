Antonio Mohamed: "Estos tres años han sido un 'karma' los penales"

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Como un ‘karma’, así manejó Antonio Mohamed el sufrir que tiene Rayados en últimos meses con respecto a los tiros de penal. El conjunto regiomontano dejó escapar dos puntos de suma importancia tras empatar 0-0 ante los Xolos de Tijuana en duelo correspondiente a la tercera fecha del Clausura 2018.

“Merecíamos ganar y no pudimos convertir, es la única sensación, es un juego que para poder ganar hay que hacer goles y no tuvimos la capacidad para poder hacerlo, esa es la única realidad. El rival no pateó al arco, el arquero nuestro no tocó la pelota, esa es la única realidad y el análisis del juego, un equipo que quiso jugar y el otro no. No tuvimos la capacidad para hacer un gol, las opciones las tuvimos, en otras ocasiones hacíamos el gol al principio y lo terminábamos cerrando”.

El ‘Turco’ habló sobre Avilés Hurtado quien fue fuertemente abucheado tras fallar desde los once pasos el tanto que pudo significar la diferencia en el encuentro:

“Está fuerte como somos todos, nosotros trabajamos en el futbol, a veces se falla, a veces se hacen los goles y nada más. Veremos quién tendrá ahora la posibilidad de patear el penal, buscaremos quién pueda ser más capaz, realmente estos tres años ha sido un ‘karma’ los penales. Así es esto, es la posibilidad que puede tener un equipo y nosotros hemos fallado muchísimas, ojalá podamos encontrar un jugador que pueda convertir esas jugadas”.

Finalmente ‘Tony’ consideró que Alfonso González hizo un gran partido y la ausencia de Carlos Sánchez fue por una decisión de darle descanso, tras la actividad que ha tenido en el arranque del año con el cuadro norteño.

Monterrey ahora tendrá que retomar la actividad de la Copa MX cuando reciba este miércoles en casa a la escuadra de Correcaminos en punto de las 20:30hrs.