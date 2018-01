Alfonso González: "La afición está en su derecho de exigir"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña / VAVEL México)

Inició una nueva semana en Rayados con la preparación de cara a la doble actividad que tendrán, enfrentando primeramente al Correcaminos en la Copa MX y posteriormente enfrentando a Chivas en la cuarta fecha del Clausura 2018.

Alfonso González, mediocampista albiazul que a consideración de Antonio Mohamed, fue el mejor de la cancha en el pasado encuentro ante Xolos de Tijuana, habló sobre lo que viene para el equipo en próximos días.

“(El equipo) está bien, es parte del futbol (los abucheos), la afición está en su derecho de exigir, creo que en parte también nosotros nos hemos ganado esa exigencia. Poco a poco vamos tomando un buen nivel, hay detalles que mejorar”.

El tema de los penales en Monterrey es algo que ha dado mucho de qué hablar, dado que el conjunto regiomontano ha venido fallando en una buena cantidad de ocasiones desde los once pasos. Sobre esto ‘Ponchito’ opinó lo siguiente: “Yo me siento con confianza y si el equipo me la da, yo con todo el compromiso de hacerlo de la misma manera. Eso ya será decisión del ‘Turco’ pero hay que practicar los penales que es un punto que nos ha costado. Ya veremos qué decide”.

“Es una cuestión de decisión, de saber hacia dónde tirar y pensar en hacerlo de la mejor manera, una vez que hayas pensado hacia dónde. Existe el riesgo de fallar, los penales son así, todo es cuestión de practicarlo y de tener confianza en sí mismo”.

Finalmente ‘Ponchito’ cerró diciendo: “Sabemos que la gente quiere resultados a corto plazo y nosotros también. A veces por circunstancias en los partidos, los puntos no se nos han dado. Este equipo está para grandes cosas, para pelear siempre los primeros lugares. Esto es de todos, cada uno trata de aportar su granito de arena, ojalá volvamos a esa senda que tuvimos el torneo pasado, es cuestión de trabajo y mejorar los detalles”.