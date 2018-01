Admite Jorge Benítez sentirse en deuda con Rayados

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña / VAVEL México)

En Monterrey hay respaldo para Avilés Hurtado. Y es que la falla del penal por parte del colombiano en el partido ante los Xolos de Tijuana sigue dando de qué hablar y en conferencia de prensa el atacante sudamericano, Jorge Benítez, mostró apoyo para su compañero, luego de los abucheos que recibió por parte de la afición albiazul en el Estadio BBVA.

“Es normal que haya ese abucheo cuando uno no consigue resultados, no creo que sea solo sobre Avilés, el abucheo va para todo el equipo, no creo que vaya solamente en específico para un jugador. La institución pide siempre ganar todos los partidos que nos toque jugar pero el equipo está consciente de eso, estamos trabajando para dar el 100% cada uno. Él sabe que va a tener el apoyo de los compañeros, debemos recordar lo que fue para nosotros en el torneo pasado”.

Posteriormente el ‘Conejo’ refirió sobre cómo se siente actualmente en Rayados: “Me enfoco en hacer mejor las cosas para el equipo, como delantero siempre la gente va a pedir hacer goles, tal vez no me ha tocado hacer muchos pero en lo colectivo siempre trato de hacer lo mejor. Siempre va a haber abucheos cuando uno no consigue cosas importantes para el club. Esta es una nueva revancha para mí y mis compañeros y poder demostrar a esa gente que confió en mí”.

Al ser cuestionado si se siente en deuda con ‘La Pandilla’, Benítez fue claro: “Sí claro, soy delantero y no pude llegar a goles como prácticamente lo hacía en otras instituciones. La deuda siempre va a estar con esa gente que confió y sigue confiando en mí”.

Monterrey tendrá actividad en la Copa MX este miércoles en el Estadio BBVA en punto de las 20:30hrs ante Correcaminos con el fin de buscar su segunda victoria que lo acerque a la clasificación a la siguiente fase.