Antonio Mohamed: "Estar minimizándote antes de jugar con un rival, ya de entrada vas perdiendo"

(Foto: Fabián Meza / VAVEL México)

Semana totalmente positiva para los Rayados de Monterrey, ya que obtuvieron victoria tanto en Copa MX como en la Liga. El conjunto regio venció en calidad de visitante 1-2 a las Chivas en duelo correspondiente a la cuarta jornada del Clausura 2018.

El timonel de la escuadra albiazul, Antonio Mohamed, fue contundente en sus palabras tras el triunfo en territorio rojiblanco, lugar donde nunca había podido vencer a Matías Almeyda al mando de ‘La Pandilla’.

“Esperábamos un partido así, de ida y vuelta, fue un buen partido, fuimos justos ganadores y hay que seguir acomodándonos físicamente al torneo. Sabíamos que al final íbamos a sufrir por cómo venimos con el trajín de partidos, la poca preparación. Hicimos un buen partido y lo ganamos bien”.

Avilés Hurtado sigue siendo un elemento que está bajo la lupa tanto de los aficionados a la escuadra albiazul como los medios. Sobre su desempeño, el ‘Turco’ dijo: “Bien, el miércoles jugó la Copa y está muy bien. Para nosotros es un jugador importantísimo, él nos dio el triunfo y eso le va a dar mucha confianza”.

El tema de la diferencia de plantillas de los equipos de la Sultana del Norte con respecto al resto, no pudo pasar desapercibido. Mohamed decidió ser claro en sus palabras y sin medias tintas: “Es una excusa. Nosotros salimos Campeón con Tijuana que era un equipo que no tenía nivel, Chivas también. Lo hacen para estar protegidos, me parece que es una excusa barata y habla mal de los jugadores también. Estar minimizándote antes de jugar con un rival, ya de entrada vas perdiendo, es como que tú trabajes en una radio y porque la otra tiene más audiencia, tú vas a decir que no te escucha nadie, es lo mismo. Gana el que juega más en equipo, con más corazón. Chivas fue Campeón con mucho corazón”.