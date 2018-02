Hugo González: "León siempre es un gran rival para medir el potencial del equipo"

(Foto: Fabián Meza / VAVEL México)

El trabajo en Rayados no se detiene y ante la proximidad de un visitante complicado este fin de semana, nada más y nada menos que los Esmeraldas del León, la escuadra regiomontana mantiene su trabajo de cara a la quinta fecha de este Clausura 2018.

Hugo González, arquero de ‘La Pandilla’ que ha tenido ciertas molestias físicas en las últimas semanas, habló en conferencia de prensa sobre su presente con el equipo y lo que espera poder entregar en cuanto a su desempeño se refiere.

“Tranquilo, como lo dije. Cada vez me siento más cómodo en la cancha, creo que el partido pasado lo demostré. La competencia siempre es buena para ayudar a crecer al jugador y así lo tomo, como algo bueno para seguir creciendo”.

Al ser cuestionado el arquero mexicano sobre si existe presión, dado que Juan Pablo Carrizo ha apretado fuerte la lucha por un puesto, Hugo comentó lo siguiente: “No, presión no, estoy bastante tranquilo, haciendo las cosas bastante bien, el semestre pasado fue muy bueno para mí en cuanto a números. Me hubiera encantado coronarlo con el título, no se pudo, cosas del futbol. No he dado pauta para que se me quite la titularidad”.

Monterrey anunció prácticamente en el cierre de fichajes, la llegada de Lucas Albertengo, atacante procedente del futbol sudamericano. Sobre su llegada, González dijo: “Será bienvenido como todos los que vienen al equipo, a sumar. La verdad no tengo mucho conocimiento sobre él pero esperemos que venga con ganas de sumar al equipo y consumar el título que queremos”.

Finalmente sobre el cotejo ante los Esmeraldas, el cancerbero refirió: “Espero el León que siempre ha demostrado durante los últimos años, que es bastante ofensivo. Esperemos que venga así para que sea un partido agradable. León siempre es un gran rival para medir el potencial del equipo”.