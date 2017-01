Guía VAVEL Clausura 2017: Santos Laguna

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL

El Clausura 2017 del fútbol mexicano significa mucho más que un simple torneo para Santos Laguna, los albiverdes buscarán convertir de este semestre en algo positivo tras el desastroso torneo que realizaron la temporada pasada, situación que lo tiene ahora mismo con serios problemas de descenso.

La irregularidad en los últimos semestres han sido uno de los ingredientes especiales que ha tenido en su andar por el balompié azteca. Los Guerreros; del Apertura 2014 al reciente Apertura 2016 únicamente se han clasificado a la Liguilla en 2 de los 5 torneos cortos que se han disputado e incluso quedando campeón en el Clausura 2015. La pobre cantidad de puntos en los semestres que no han disputado la ‘fiesta grande’ son la causa de su andar en la zona más peligrosa en la tabla porcentual.

Santos ha sumado 52 puntos entre el Clausura 2015 y el Clausura 2016 (semestres en los que calificó a Liguilla) mientras que en aquellos torneos en los que no ha logrado clasificarse (Apertura 2014, Apertura 2015 y Apertura 2016) únicamente ha sumado 56 puntos.

Tras la salida de Pedro Caixinha de la institución han desfilado tres entrenadores más en el Estadio TSM, el español Pako Ayestarán, el argentino Luis Zubeldía y el ex entrenador de la Selección Mexicana, José Manuel de la Torre. Con el español poco o nada, con el argentino se encontró un estilo de juego y los resultados fueron prometedores clasificado a una liguilla y disputando las semifinales de la CONCACHAMPIONS pero el pésimo arranque en el último semestre fue suficiente para que el ex-técnico de la Liga de Quito fuera cesado; la llegada del estratega mexicano parecía dar luz en Torreón pero poco pudo hacer para salvar el semestre. Tener al Chepo en el banquillo desde un inició da pauta a que las cosas se harán de una forma más adecuada para quien es el equipo mexicano con mejor promedio de títulos cosechados en su corto tiempo de existencia.

El plantel es adecuado para dar un gran torneo, la incorporación de dos piezas importantes en nuestro fútbol como Julio César Furch y Osvaldo Martínez aunado a la gran plantilla con la que ya contaba nos hacen pensar en cosas buenas, además José Manuel de la Torre dio fuerza a su banquillo con dos futbolistas que a primer instancia parecen serán cambios recurrentes. La llegada de Ventura Alvarado en uno de sus momentos más gratos como futbolistas y la incorporación del ‘Chatón’ Enríquez, uno de los futbolistas en los que más confía en el técnico mexicano.

La pretemporada de la Comarca Lagunera fue un éxito ganando todos los encuentros que disputaron, marcando 8 goles en 3 partidos por tan solo 3 anotaciones recibidas. La prueba final fue clave en la CDMX donde enfrentaron al cuadro titular de Pumas UNAM consiguiendo un atractivo 2-1 con goles de Jorge Sánchez y Djaniny Tavares.

Altas para el Clausura 2017

Jonathan Orozco | Futbolista proveniente del archirrival santista, los ‘Rayados’ del Monterrey, ‘Jona’ arribó a Santos luego de no entrar en planes del técnico Antonio Mohamed, el canterano de ‘Rayados’ llegará apenas al segundo equipo en su carrera y tendrá la encomienda de llenar el hueco que dejó el argentino Agustín Marchesín, se espera Orozco que se convierta en un líder dentro de la cancha.

Julio Furch | Ante la falta de goles en Santos, se hizo una inversión fuerte. Los ‘Guerreros’ trajeron al ariete argentino Julio Furch, quien ya fue campeón de goleo en el futbol mexicano y ha dado grandes campañas con los Tiburones Rojos del Veracruz, la expectativa es alta con el ex Arsenal de Sarandí puesto que hay buenos antecedentes en su carrera; se espera que sea el goleador del equipo.

Jorge Enríquez | Quizá el refuerzo albiverde más criticado de este semestre para Santos. El ‘Chaton’ llega a cubrir la baja de Jesús Molina, quien terminó partiendo a ‘Rayados’ del Monterrey, el canterano de Chivas no cayó del todo bien en la Comarca puesto que llega a la Laguna procedente del Coras Tepic del Ascenso MX, sin embargo, si este logra llegar al nivel que mostró en Juegos Olímpicos de Londres, sin duda enamorará a la afición lagunera; toda una incógnita el ‘Chatón’.

Osvaldo Martínez | El mediocampista paraguayo llega proveniente del América y es quizá una de las incorporaciones más atractivas para Santos, ya que llega a cubrir una posición donde Santos se encontraba débil, por lo que el ahora número 10 ‘Guerrero’ tendrá la gran responsabilidad de comandar el mediocampo y ser un referente en la institución.

Ventura Alvarado | Defensor norteamericano también proveniente de las ‘Águilas’ del América. Ventura llega con la intención de consolidar su carrera de una vez por todas y de paso buscar nuevamente un puesto en la Selección de Estados Unidos, el subcampeón del futbol mexicano estará ausente las dos primeras jornadas por haber sido expulsado en la reciente final del balompié nacional.

Bajas para el Clausura 2017

Agustín Marchesín | El portero argentino llegó en el Clausura 2015 procedente del Lanús para cuidar los tres postes después del retiro de Oswaldo Sánchez. Desde el primer torneo sus atajadas lo convirtieron en un referente del combinado lagunero, fue nombrado el mejor portero del Clausura 2015, torneo en el cuál derrotaron a Querétaro en la final. Marchesín recibió 95 goles en los 77 partidos que participó con Santos. Llega al conjunto azulcrema por compra definitiva.

Kristian Álvarez | Defensa canterano de Guadalajara, llegó a Santos para el Apertura 2015. Álvarez fue el capitán de la selección mexicana en el Mundial Sub-17 de Nigeria 2009 y también participó en el Sub-20 de Colombia 2011. Con el conjunto santista no fue considerado como parte fundamental en el esquema y sólo jugó 10 partidos con un total de 570 minutos. Se va a Veracruz por préstamo.

Jesús Molina | Considerado como uno de los mejores medios de contención en el fútbol mexicano, llegó procedente de América para el Clausura 2015. Su capacidad para contener el balón y su juego aéreo le permitieron ser un jugador clave en la alineación lagunera además de ser convocado a la selección mexicana por Juan Carlos Osorio. Con la camiseta de Santos disputó 65 partidos y anotó 3 goles, llega a Monterrey mediante compra definitiva.

Bryan Rabello | Surgido en las fuerzas básicas de Colo Colo, el mediapunta chileno llegó a Santos en el Apertura 2015 del Leganés de España. En su primera temporada con los laguneros fue considerado como un elemento de cambio en los primeros partidos donde respondió al colaborar en diversas jugadas de gol que lo catapultaron a la titularidad. En el último torneo bajó su nivel y no anotó ningún gol. Rabello jugó 56 partidos y anotó 6 goles con la camiseta albiverde, llega a los Pumas por préstamo.

Fredy Hinestroza | El mediocampista colombiano llegó a Santos para el Apertura 2016 procedente del Real Zaragoza. En el intento por cubrir la baja de Andrés Rentería quien se fue a Querétaro, Hinestroza no logró adaptarse al conjunto lagunero, su bajo nivel de juego y sus fallas en la definición evitaron que el sudamericano destacara en su único torneo con los laguneros. Jugó 14 partidos y no anotó ningún gol, llega a los escualos por compra definitiva.

Martín Bravo | Canterano del Colón de Santa Fe, el argentino llegó a Santos para el Clausura 2016 procedente de Dorados de Sinaloa, fue considerado como un revulsivo para la segunda mitad de los partidos, en dónde anotó goles que le dieron algunos triunfos al conjunto lagunero. Jugó 20 partidos y metió 6 goles con los laguneros, al igual que Hinestroza llega a Veracruz por traspaso definitivo.

Hombre a seguir para el Clausura 2017

Jonathan Orozco es el hombre a seguir en Santos para esta campaña ya que llega a cubrir el hueco que dejó la estrella del equipo, Agustín Marchesín, además el ‘Spiderman’ arriba a la Comarca luego de tener una gran rivalidad al ser el portero titular de los ‘Rayados’ del Monterrey por lo que no le será fácil ganarse a la afición lagunera si es que no responde de la manera que se espera. Orozco tendrá que llenarse de buenas actuaciones de inmediato, ya que la presión en el marco será grande por la campaña que los ‘Guerreros’ disputarán, en la cual pelearán por no agravar la situación porcentual.

Analizando al estratega: 'Chepo' de la Torre

Luego de los números rojos de Luis Zubeldía las primeras jornadas del Apertura 2016 al frente del conjunto lagunero, el argentino decidió dejar al equipo para dar paso el 16 de agosto a “Chepo” de la Torre como nuevo mandamás del conjunto verdiblanco.

La llegada del ex dirigente de Chivas, cayó bien las primeras jornadas, sin embargo, el Apertura 2016 no fue el torneo del equipo lagunero pues terminaron en el lugar dieciséis de la tabla general con cuatro encuentros ganados, la misma cantidad de empates y nueve encuentros perdidos, sin embargo la directiva apostó por el técnico para dirigir durante el torneo de invierno.

Sus campeonatos en primera división hacen de José Manuel de la Torre uno de los técnicos más respetados de la liga mexicana.

Para el nuevo semestre futbolístico Santos Laguna desea regresar a los primeros planos del torneo e ingresar a la fiesta grande, por lo que se armó un equipo competitivo que tiene contento al técnico para iniciar su andar.

Santos Laguna tiene el objetivo de llegar a las treinta unidades pues fue un reto que pusieron y esperan iniciar con el pie derecho el torneo.

Plantilla Clausura 2017