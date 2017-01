Operación camote, realizada

Si bien es cierto que Puebla no es un rival que sirva como parámetro para determinar o tantear para lo que está el conjunto lagunero, hemos visto en el recorrer de este Apertura 2017 un equipo distinto desde actitud y nivel hasta entendimiento y adaptación en la cancha.

Un 4-4-2 bien definido en donde todos han hecho de su parte, de destacar el trabajo de los laterales Jorge Sánchez y Gerardo Arteaga que están en su primer torneo como titulares se desempeñan mejor que hombres ya consolidados como los casos de Abella y Villafaña quien hoy estuvo ausente debido a un llamado con la selección de las barras y las estrellas. A esto agergar el fundamental trabajo de Ulises Rivas que suple a Jesús Molina como contención, impecable el trabajo que va realizando el oriundo de Torreón, roba balones, tiene proyección hacia el frente, otro jugador que va haciendo bien las cosas es Walter Sandoval por la banda izquierda, desborda, es rápido, mete diagonales además de tener sacrificio defensivo; por último mencionamos al jugador más importante de la plantilla: Jonathan Rodríguez. El charrúa no deja de sorprender cada jornada, intenta, busca, tira de larga y media distancia, anota, tiene bastante calidad, técnica y desde luego velocidad.

Puebla no es que venga haciendo las cosas mal, de hecho mejoró bastante para la segunda mitad, tuvo para empatarlo, pero no existe contundencia porque no tienen a un jugador matón o de jerarquía como antes con Alustiza; no existe alguien que tome al equipo, lo mueva con acciones en el campo, alguien que tenga personalidad.

Lo mejor de los camoteros ha sido Alexis Canelo que ni siquiera es un delantero natural, ha sido adaptado allí; dribla, encara y dispara pero es inconsistente además de que no hay quien genere hacia el frente o para él, el problema de descenso es inminente porque con quienes compite vienen sacando puntos, jugando bien y hay que decirlo, tienen mejor plantel línea por línea. Cometieron un error garrafal en la ventana de transferencias tras dejar ir a el 'Chavo' así como a Damián Escudero y no traer futbolistas capaces que los suplieran o fueran de características similares. Seguramente Valiño ya anda por la cuerda floja pues en tres fechas apenas cosecha un punto y el tiempo no perdona, las siguientes 13 jornadas que se vienen serán un infierno para los de la Angelópolis en la quema del descenso.

Desde el minuto, Santos Laguna se fue al ataque y dio el primer susto para el arco defendido por Campestrini con un testarazo excepcional de Izquierdoz, al 3' Rodríguez se lanzó al frente pero el arquero argentino volvió a revolverse correctamente. Al 11' y 13' Furch y Djaniny perdieron oportunidades claves respectivamente; fueron los anuncios previos pues al 24' tras tiro de esquina por la izquierda, Araujo remató con fiereza y vio la caída del marco poblano siendo este el único tanto del encuentro. Canelo y Gutiérrez dieron las primeras jugadas ofensivas que quedaron cerca de ser gol antes del término de la primera mitad.

Para el complemento se vio un partido bastante equilibrado en donde ambos se hicieron daño pero prácticamente nada relevante, los visitantes intentaron reiteradamente de larga distancia, Orozco resolvió cada una sin problemas, igual los de la Comarca buscaron incrementar la ventaja pero el guardavallas rival se los negó.

El segundo tanto cayó de nueva cuenta a balón parado, quien más si no era el capitán Izquierdoz al 81' con la testa, para poner los clavos en el ataúd.